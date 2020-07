A Terra abranda e atinge hoje a sua velocidade mínima durante todo o ano

Certamente estão lembrados do dia em que a Terra atingiu a sua velocidade máxima. No dia 5 de janeiro, o nosso planeta atingia o Periélio e viajava a cerca de 110 mil km/h. Contudo, hoje atingiu uma velocidade de pouco mais de 105 mil km/h. Este marco astronómico é conhecido como Afélio e coloca a Terra no seu ponto mais distante do Sol em 2020.

Hoje, a Terra está a cerca de 152.000.000 quilómetros de distância do sol. Curiosamente, este ano está menos distante que ano passado.

A Terra está mais lenta esta semana

É verdade que este ano o mundo parece mais silencioso, mais calmo porque está prostrado à pandemia. Contudo, o planeta viaja a uma velocidade alucinante.

Para começar, o planeta está a girar sobre si mesmo e a dar lugar a dias e noites. Uma vez que o planeta completa um círculo completo a cada 23 horas, 56 minutos e pouco mais de quatro segundos, a velocidade da superfície, no equador, é de cerca de 1.609 quilómetros por hora.

No entanto, há muito mais movimento. Poderíamos também considerar que o sistema solar se desloca pela galáxia a uma velocidade de cerca de 828.000 quilómetros por hora ou que a própria galáxia viaja em direção ao Grande Atrator, a uma velocidade de 3.600.000 quilómetros por hora.

Calma, não estamos em excesso de velocidade a esta altura, bem pelo contrário. A Terra, no Afélio encontra no seu ponto mais longe do Sol. Como tal, viaja a 105.444 quilómetros por hora.

Uma mudança de 2.000 km/h

Ao contrário do que se possa pensar, a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse (embora muito semelhante a um círculo, em que a distância do Sol mal varia em 3%). Como é que isso se traduz em velocidades?

Kepler, um astrónomo, astrólogo e matemático alemão, percebeu que a linha que liga os planetas e o Sol cobre a mesma área no mesmo período de tempo. Isso significa que quando os planetas estão próximos do Sol na sua órbita, eles movem-se mais rápido do que quando estão mais distantes. Desta forma, a velocidade orbital de um planeta será menor a uma distância maior do Sol, e em distâncias mais curtas a velocidade orbital será maior.

Como tal, a velocidade média do planeta é 107,208 km/h, mas hoje, no ponto mais distante (Afélio), é 105,444, enquanto que no ponto mais próximo (periélio) é de 109,044 quilómetros por hora, ou 29 290 m/s.

Então o Sol está mais longe no verão?

Certamente estará a pensar que não faz sentido. Então o Sol está mais longe e as temperaturas são mais altas no nosso verão? Em abono da verdade, as alterações na velocidade da Terra na sua órbita de translação não são relacionadas com as variações de temperatura e clima das estações do ano. As variações de temperatura devem-se antes à inclinação eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita que faz à volta do Sol.

Portanto, não pense que as temperaturas baixas deste início de julho tem a ver com o facto de o Sol estar longe.

Leia também: