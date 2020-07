Ary and the Secret of Seasons: a aventura das estações do ano

Encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios eXiin, Ary and the Secret of Seasons, uma aventura que promete algo de novo na sua jogabilidade.

Recentemente recebeu um trailer de jogabilidade que mostra já o quanto avançado vai o seu desenvolvimento.

A história de Ary and the Secret of Seasons passa-se no estranho e em simultâneo belo mundo de Valdi. Uma terra que era conhecida pelo frio que fazia e a tornava num eterno Inverno.

No entanto, algo aconteceu e agora a terra encontra-se num eterno Verão. A nossa personagem, Ary, vai então partir à aventura na tentativa de descobrir o que aconteceu e como poderá voltar a repor a ordem natural das coisas.

Para salvar Valdi, Ari juntou-se aos Guardians of Seasons (Guardiões das Épocas), uma organização milenar tradicionalmente constituída apenas por homens.

Na sua tentativa de descobrir o que se passa em Valdi, Ari vai ter de enfrentar diversos desafios e ultrapassar inúmeros monstros e inimigos. Para tal terá de descobrir e aprender os mistérios e poderes ocultos que o mundo de Valdi esconde.

Ary tem uma incrível habilidade de influenciar o meio ambiente circundante. Através do lançamento de feitiços, Ary consegue transformar pedaços dos cenários onde se encontra de acordo com uma determinada estação do ano pretendida (primavera, verão, outono ou inverno) e assim conseguir ultrapassar obstáculos que se lhe surjam.

Além de permitir-lhe ultrapassar obstáculos, estes feitiços poderão ainda revelar segredos escondidos ou ganhar vantagem em combate.

Ary pode convocar até 3 feitiços em simultâneo, o que quer dizer que pode saltar do verão para o inverno e depois para a primavera abrindo assim um vasto leque de opções táticas ao jogador. Trata-se de uma mecânica que poderá vir a revelar-se bastante interessante.

Ary and the Secret of Seasons arrives on PS4, Xbox One, Nintendo Switch and Steam em 2020.