Depois da NOS e MEO, Vodafone já tem eSIM! Saiba como usar…

O eSIM é um cartão SIM virtual que lhe permite ativar um tarifário móvel sem precisar de um cartão físico em equipamentos compatíveis. Depois da MEO e NOS, a Vodafone passou também a disponibilizar eSIM para os seus clientes (e novos clientes).

Se está a pensar trocar o seu cartão SIM físico por um eSIM ou simplesmente adicionar um novo número ou plano de dados saiba o que fazer.

O eSIM, é um pequeno chip que vem integrado no equipamento (telemóvel, tablet, PC ou smartwatch), e que permite o registo na rede móvel, mediante o download de um perfil eSIM, dispensando a utilização de um cartão físico. O eSIM é a evolução do cartão físico SIM, que conhecemos há décadas. A ativação do eSIM é realizada via código QR ficando o equipamento com dois cartões ativos.

Depois da NOS e MEO, Vodafone disponibiliza eSIM

Na Vodafone, o cartão com o QR Code para download do eSIM é gratuito, no entanto, a troca de um SIM físico para um eSIM tem um custo de €2,5.

Os equipamentos compatíveis com o eSIM da Vodafone são:

Smartphones: iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, Pro Max, SE 2020​​ Samsung Galaxy Fold, Z Flip

Tablets: iPad Pro de 11 polegadas (1.ª e 2.ª gerações), iPad Pro de 12,9 polegadas (3.ª e 4.ª gerações), iPad Air (3.ª geração), iPad (7.ª geração) e iPad mini (5.ª geração).



O eSIM da Vodafone pode ser utilizado em ​qualquer equipamento com tecnologia eSIM, desbloqueado ou bloqueado à rede Vodafone. Para trocar o seu SIM deverá seguir os próximos passos:

A partir do número que quer trocar para eSIM, ligar gratuitamente 800 910 048 e premir tecla 1.

Insira as informações de verificação solicitadas

Insira o número do cartão eSIM (SIM-SN) que se encontra em baixo do código de barras.

Aguarde que o cartão atual fique sem rede e ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi

Para ativar no equipamento basta que indique qual o seu sistema operativo. Veja aqui o que tem de fazer.

Vodafone – eSIM

Leia também…