Fazendo jus às expectativas lançadas, a Microsoft tem no novo Edge uma das mais interessantes propostas no mercado onde o seu browser está. Tem conseguido crescer e tornar-se uma alternativa a todos os outros.

Apesar de estar já oficialmente lançado, este ainda não está a ser imposto aos utilizadores. A Microsoft espera mudar esse cenário em breve e a mais recente build do Windows 10 traz já apenas o novo Edge no sistema.

Microsoft quer mudar o seu browser em breve

Lançado oficialmente no dia 15 de janeiro deste ano, o Edge baseado no Chromium tem feito uma caminhada única nestes meses. Muitos utilizadores já o elegeram como o seu browser do dia a dia e usam-no de forma alargada e em todas as situações.

Este é já o browser oficial da Microsoft e do Windows 10 e a Microsoft quer que esteja nos seus sistemas. Ainda não está a fazer a sua instalação de forma automática, mas oferece-o como uma proposta para todos instalarem.

Atualização do Windows 10 traz grandes novidades

O cenário de utilização poderá em breve mudar e tudo aponta para que este passe a ser o browser principal do Windows 10. A mais recente build de testes do Windows 10 trouxe uma novidade a quem ainda não o tinha instalado manualmente.

Que está no Programa Insiders e recebeu a mais recente KB4559309 encontrou esta surpresa. O novo Edge é instalado e passa a substituir a versão anterior. Claro que quem já tinha este browser presente, não notou esta diferença.

Edge está a conseguir conquistar o seu mercado

Isto mostra também que a Microsoft estará a preparar-se para dar outro passo importante. É provável que com a chegada da atualização de maio o Edge também seja uma novidade a quem ainda não optou por este novo browser.

O Edge já deu provas de que consegue ombrear com a concorrência e estar ao nível dos restantes. Já terá ultrapassado o Firefox na quota de mercado e outros browsers no desempenho. Tudo aponta para que seja um caso de sucesso, como a Microsoft queria.