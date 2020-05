A COVID-19 e todos os problemas associados têm tido um impacto grande nos mercados. As empresas tecnologias ressentem-se da mesma forma que as restantes e isso tem-se notado nos seus resultados financeiros.

Se a Apple aparentemente conseguiu manter os seus volumes de vendas no primeiro trimestre de 2020, esse cenário pode mudar. Segundo dados de analistas, as vendas do iPhone podem ter caído drasticamente no mês de abril.

Vendas do iPhone caíram drasticamente

Os números que estão agora a ser avançados mostram uma realidade que muitos não julgavam para a Apple. São avançados pela KeyBanc e revelam que as vendas do iPhone podem ter caído de forma abrupta no primeiro mês do segundo trimestre de 2020.

De acordo com o que esta entidade revelou, as vendas do smartphone do iPhone devem ter caído 77% em abril. Este valor resulta da comparação com os valores que a empresa teve no mesmo período do ano passado.

Uma causa já prevista pela Apple

Com as lojas fechadas e com a pressão nos consumidores para reterem as suas compras, este era um valor bem possível. Se esses mesmos dados de vendas de abril forem comparados com o mês anterior, esse valor cresce de forma visível e coloca-se nos 55%.

Curiosamente, e no final de abril, os números de vendas online parecem ter crescido. Aqui irá contar também a chegada do novo iPhone SE, mas que ainda assim estão longe de garantir as quebras que drasticamente esse mês terá tido.

Abril tem resultados que eram esperados

Este movimento já tinha sido notado no primeiro trimestre de 2020, onde a Apple conseguiu crescer nos lucros, mas com quebras no que toca às vendas do iPhone. Foram os serviços da Apple a sustentar este crescimento e decerto a confirmar a aposta da Apple nesta área.

Este fenómeno não deverá ser exclusivo da Apple e já se sabia esta a acontecer. As vendas globais de smartphones caíram e estão em valores que há muitos anos não eram vistos. Espera-se que o esperado crescimento demore a surgir e a trazer de volta as marcas para os números esperados.