Carregamento rápido de 40W pode prejudicar a bateria do smartphone

O carregamento rápido é uma característica que tem sido implementada para vários smartphones. O objetivo é permitir que a bateria dos equipamentos carreguem a uma velocidade muito superior comparativamente ao carregamento tradicional.

Mas agora, uma publicação no Twitter indica que a chinesa OPPO alertou que, apesar de ser extremamente útil, o carregamento rápido pode prejudicar a vida da bateria.

Para além do OPPO A92s, a marca chinesa também lançou recentemente o seu modelo Ace 2, alimentado pelo Snapdragon 865, um ecrã de 90Hz e impressão digital no ecrã. O smartphone traz uma bateria de 4.000 mAh, com suporte para carregamento rápido com fios de 65W e sem fios de 40W.

Mas parece que a empresa tecnológica tem algumas considerações quanto a esta funcionalidade de carga veloz.

Oppo terá alertado que o carregamento rápido de 40W degrada a bateria

Para a marca de Dongguan, em Guangdong, a tecnologia de carregamento rápido de 40W prejudica a bateria do smartphone, degradando-a para 70% da sua capacidade. Já o de 15W reduzirá essa capacidade apenas para os 90%.

As declarações foram deixadas na rede social Twitter pelo utilizador @andreif7, que terá tido essa confirmação diretamente da OPPO. No tweet também se pode ler uma dura crítica a este facto, indicando que se trata apenas de uma corrida de marketing em que cada marca procura ter os maiores números.

Talvez este aspeto possa explicar o porquê de algumas OEM (Original Equipment Manufacturer), como por exemplo a Google e a Apple, não tenham ainda apostado nas velocidades elevadas de carregamento rápido.

Aliás, para muitas fabricantes, o carregamento rápido de 15W é mais do que suficiente para a maioria das pessoas.

Resumidamente, o carregamento rápido permite que os smartphones voltem a ter a bateria completa num curto espaço de tempo. No entanto, isso poderá afetar a vida da bateria, diminuindo-a também rapidamente.

Neste sentido, sabe-se que algumas fabricantes de smartphones estão a tentar adiar esta degradação da bateria. Uma das estratégias é diminuir o carregamento da bateria após esta carregar 50% da sua capacidade.