Dica: Ainda não tem o novo Edge? Veja como é simples de instalar

Uma das grandes promessas da Microsoft para 2020 era um novo Edge. Este novo browser que principalmente apagar anos de problemas com as propostas da empresa nesta área, libertando-a para investir em novas funcionalidades.

Esse momento já chegou e o Edge é já uma realidade. Este novo browser chegará numa atualização, dentro das próximas semanas. Claro que há quem não queira esperar e pretenda testar já esta proposta. Para isso explicamos hoje como ter já o novo Edge no computador.

O Novo Edge já chegou

A decisão de basear o novo Edge no Chromium não foi inocente. A Microsoft quer garantir que tem a melhor base para um browser, conseguindo assim tempo e espaço para melhorar esta proposta e todos os serviços que aqui vai centrar.

É por isso que surge este browser. Este substituirá a atual proposta e chegará na forma de uma atualização que a Microsoft irá distribuir em breve. Quem quiser, pode entretanto instalar esta proposta, tanto no Windows 10 como no 8.1, 7 ou no macOS.

Uma instalação simples no Windows 10

Para o fazerem, devem aceder ao site criado pela Microsoft para esta novidade. Aí vão encontrar uma caixa de descarga, onde podem escolher o sistema operativo onde o querem ter. As propostas são as já conhecidas.

De seguida, só precisam de ler a licença de utilização e concordar com a mesma. O avanço é feito com o carregar no botão Accept and Download.

De imediato o download da versão pretendida é iniciado e em poucos segundos o ficheiro de instalação estará no seu PC. Localizem-no e preparem-se para o abrir posteriormente.

Ao executarem esta novidade, será pedido que aceitem a sua instalação, com o OK no UAC. Sem este passo o processo não irá avançar para a instalação deste novo browser.

É neste momento que todos os ficheiros necessários para o Edge vão ser descarregados. O processo é rápido, mas obriga a novos downloads, automáticos, e à colocação de ficheiros no sistema. Não vai ser necessária qualquer intervenção do utilizador.

No final deste processo, a versão mais antiga do Edge será removida e apenas a nova versão ficará presente no sistema. Este passará também a ser a proposta que o sistema irá usar e o browser padrão deste.

A Microsoft parece ter acertado em cheio

Na primeira execução do Edge este irá configurar-se e ficará pronto a ser usado. Resta apenas ao utilizador testar e usar esta novidade, percebendo as diferenças entre este e o Chrome. Elas existem e são principalmente bem visíveis.

A Microsoft parece ter acertado no seu novo browser. Tudo aponta para que seja um sucesso e com tudo o que de melhor podemos encontrar na Internet. Depois de anos com muitas dificuldades neste campo, a Microsoft tem finalmente um dos melhores browsers do mercado.