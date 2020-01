O fim do suporte da Microsoft ao Windows 7 é uma realidade. A gigante do software marcou o fim da vida do seu sistema operativo no passado dia 14, ficando assim este sem qualquer atualização.

Isto vai obrigar os utilizadores a migrar os seus computadores, com tudo o que isso acarreta. A Canonical viu aqui uma oportunidade e está agora a desafiar os utilizadores do Windows 7 a migrarem para o Ubuntu

Canonical quer a migração para o seu sistema

O fim do Windows 7 vem trazer problemas graves aos utilizadores que ainda o usam. Apesar de não ser obrigatória a migração, é essencial que esta seja feita, para garantir a segurança e a privacidade. É uma repetição do cenário que já foi visto com o Windows XP.

As alternativas não são muitas, havendo apenas 2 caminhos a seguir. Do lado da Microsoft podem usar o Windows 10 e do Linux as ofertas são maiores e com algumas propostas muito interessantes. É aqui que residem as opções.

Do Windows 7 para o Ubuntu! É o caminho?

Claro que está aqui sobretudo aberta uma porta perfeita para a Canonical ganhar alguns utilizadores. Por isso, a criadora do Ubuntu está a desafiar os utilizadores do Windows 7 e a querer que passem para o seu sistema operativo.

Num artigo publicado no blog do Ubuntu foram mostradas as principais razões para que esta migração seja feita. À margem de todos os problemas que podem advir de se manter um Windows 7, há toda a componente de software essencial.

A ideia de desafiar o abandono da Microsoft

O que é mostrado nesse texto é uma compatibilidade total e igualmente uma oferta igual ao que existe hoje no Windows. Falamos de browser, do Skype, do Blender, do Spotify e até de uma app do WordPress. Há ainda uma loja de apps muito completa e que oferece aos utilizadores o que estes precisam.

Resta aos utilizadores tomarem a decisão e escolher o caminho que querem seguir. O conselho da Microsoft é um PC novo, o que poucos querem e podem comprar. Resta apenas o Windows 10 ou as propostas Linux, com o Ubuntu no topo da lista.