Microsoft: deixem Windows 10 e passem para o “lado certo” do Windows 11

A Microsoft lançou uma nova campanha a incentivar os utilizadores a atualizarem do Windows 10 para o Windows 11, alertando que atualizar é estar do “lado certo do risco”. Este é mais um passo dado pela empresa para levar à migração que precisa que todos façam muito em breve. Descubra o que está em causa.

Microsoft recomenda que deixem Windows 10

A Microsoft não sabe o que fazer para convencer o maior número possível de utilizadores a abandonar o Windows 10 e a migrar para o Windows 11. Uma nova campanha promocional está mais uma vez a apelar a argumentos diretos e emocionais para fazer esta mudança. Acaba de lançar uma nova campanha para incentivar os utilizadores a abandonar o Windows 10 em favor do Windows 11.

Basicamente quer que os utilizadores passem a “estar do lado certo do risco”. Embora o anúncio seja mais direcionado para utilizadores empresariais, quando se fala do Windows 11 Pro, deixa claro que o novo sistema operativo é muito mais seguro que o antigo.

Como se sabe bem, o suporte para o Windows 10 termina a 14 de outubro. Embora esta data se esteja a aproximar muito rapidamente, a taxa de adoção do Windows 11 é extremamente lenta. Ainda mais tendo em conta os dados mais recentes.

Passem para o “lado certo” do Windows 11

No anúncio publicitário de 30 segundos, a Microsoft emite um aviso de que os utilizadores devem “ficar do lado certo do risco”. Isto significa que, quando o suporte do Windows 10 terminar, quaisquer falhas de segurança permanecerão sem correção. Irá representar uma ameaça real para os computadores que continuarem a executar o sistema operativo anterior.

Embora o anúncio recomende que os utilizadores atualizem para o Windows 11 Pro, pode ser estendido para a versão Home. Assim, a Microsoft quer deixar claro que não se trata somente de obter novas funcionalidades, mas sim de manter o sistema protegido num ambiente cada vez mais vulnerável.

A Microsoft também utiliza anúncios no próprio Windows 10 para incentivar os utilizadores a atualizarem para o Windows 11. É mais uma campanha da empresa de Redmond para tentar que um grupo maior de utilizadores que utilizam atualmente o Windows 10 migre para o Windows 11. Embora, dado o lento crescimento na adoção do novo sistema operativo, isso não pareça estar a dar grandes resultados.