Novo Apple Watch poderá trazer tecnologia para monitorizar os valores de Glicemia

A Apple desde há vários anos que trabalha com parceiros com o objetivo de desenvolver um sistema capaz de monitorizar os valores de glicemia através do Apple Watch. Segundo alguns relatórios, o futuro smartwatch da empresa de Cupertino a lançar em breve, já deverá ser capaz de monitorizar os valores de açúcar no sangue.

Embora seja impressionante a quantidade de tecnologia embalada num Apple Watch, há sempre espaço para mais alguma coisa.

Usar o Apple Watch para vigiar a diabetes

Começou-se a ouvir falar em 2017 que a Apple queria inserir no Apple Watch tecnologia para vigiar a diabetes. Na altura falou-se mesmo que a empresa teria já em Palo Alto uma equipa de engenheiros biomédicos a investigar os melhores métodos de análise do açúcar no sangue.

Mais tarde, em 2018, a Apple apoiou um novo estudo, elaborado pela Universidade da Califórnia em São Francisco, onde foram recolhidos dados de mais de 14 mil utilizadores do Apple Watch e Android Wear. Na altura, os dados, relativos à frequência cardíaca, mostraram que estes equipamentos podem detetar sinais precoces de diabetes.

Em 2019, a empresa de Cupertino obteve uma patente para Apple Watch que pretende detetar a diabetes com base no odor corporal. Na génese destas capacidades estaria a forma como a Apple desenvolve sensores para estes poderem “cheirar” o ambiente local.

Os indícios mais fortes apareceram no início de 2021 quando a ETNews revelou que a Apple e a Samsung terão já tecnologia pronta para lançar em 2021 nos seus produtos para este segmento.

Uma startup do Reino Unido, a Rockley Photonics, diz ter um acordo de fornecimento e desenvolvimento com a Apple para que esta nova funcionalidade chegue ao “vestível” em 2022.

Em causa está um ficheiro, partilhado por uma entidade americana, a SEC, que não menciona explicitamente qual será o modelo Apple Watch que chegará em 2022 e que terá monitorização da glicemia. Contudo, esta ligação entre a empresa do Reino Unido e a Apple pode significar que algo importante está a materializar-se para o próximo ano.

Esta startup, a Rockley Photonics, é especializada na conceção de sensores para monitorizar os valores de açúcar no sangue de uma pessoa utilizando luz infravermelha. Portanto, acredita-se que serão estes sensores e a técnica que a Apple usará numa próxima versão do seu Apple Watch.

Mas a Apple já tem ligações a esta empresa?

Ao que parece, a Apple é um dos maiores clientes da empresa. Isto é, a empresa tem dois clientes que representaram 100% das suas receitas em 2020. Não é claro se a Apple é o maior cliente ou não, mas isto indica que a empresa poderá utilizar estes sensores num futuro Apple Watch, permitindo a monitorização de açúcar no sangue.

Assim, envolvendo todos os rumores e pistas que foram surgindo, a dúvida que se coloca é se a Apple apresentará este recurso no Apple Watch Series 7, a lançar este ano, ou se será apenas o Apple Watch Series 8, em 2022. Isto porque rumores anteriores apontavam que o Apple Watch Series 7 já deveria vir com esta característica.

Então, aqui poderá haver outra questão. Será que a Apple não irá lançar este ano um novo Apple Watch?

Neste caso, de facto os rumores estariam corretos, isto é, o próximo Apple Watch, que sairá apenas em 2022, da Series 7, virá equipado com um novo sensor para monitorizar os valores de Glicemia. Assim, além da monitorização cardíaca, do ECG e do oxímetro, o relógio inteligente da Apple poderia vigiar a diabetes.

