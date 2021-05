Clubhouse para Android de forma oficial? Já falta muito pouco!

A aplicação Clubhouse: Drop-in audio chat teve uma enorme popularidade durante os dias em que vivemos em confinamento no arrancar deste ano de 2021. Se em Portugal foi assim, pelo mundo inteiro a app, exclusiva do sistema operativo iOS, teve um boom ainda maior.

Hoje, apesar desse entusiasmo ter diminuído, a verdade é que continua a ser um excelente local de conversas e partilhas por áudio. Muito em breve chegará também ao Android, sendo a versão beta já oficial.

Apesar de não ser uma das redes sociais mais poderosas do momento, não há dúvida de que o Clubhouse está a marcar uma tendência entre os gigantes do setor. Hoje vemos o Facebook, Instagram, Twitter e até o Telegram, a criar alternativas que facilitem a comunicação entre pessoas apenas através de áudio.

Clubhouse para Android já está em fase Beta

Esta pequena revolução da comunicação, curiosamente, aconteceu sem que a app precisasse de chegar ao Android, que é o sistema operativo móvel mais utilizado no mundo inteiro. No entanto, os consumidores exigiam ter a Clubhouse: Drop-in audio chat no sistema da Google.

Finalmente, de forma oficial, a empresa por detrás da app anunciou que a versão beta oficial do Clubhouse para Android já está a ser testada.

Apesar de, desde o início do ano, já sabermos que ter o serviço disponível para Android era uma pretensão sua, só agora é que há um anúncio oficial e que parece mostrar que, muito em breve, deverá então estar disponível para todos.

Ainda assim, apenas é certo que o programa de testes foi lançado ontem (dia 2 de maio), as restantes fases do processo não são ainda conhecidas.

Vai ser um dos utilizadores Android do Clubhouse ou considera que já vem tarde e que o sucesso do serviço tem os dias contados por causa da concorrência?

Enquanto não chega…