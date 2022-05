HomePod terá novo modelo no final de 2022, refere Ming-Chi Kuo

A Apple apresentou o HomePod em 2017 e desde então a coluna inteligente da empresa já ganhou uma versão mini. Contudo, este produto ainda não teve a tração de mercado que caracteriza outros produtos da Apple. Como tal, a versão maior, a original, saiu de linha.

Agora, o analista Ming-Chi Kuo refere que a tecnológica deverá lançar uma nova versão do HomePod no final de 2022, ou inícios de 2023.

Apple poderá já este ano trazer nova coluna inteligente

Um novo tweet do analista Ming-Chi Kuo sugere que a Apple pode lançar uma nova versão do HomePod, mas talvez sem um redesenho radical. Após a tecnológica americana ter descontinuado o HomePod em tamanho original, as especulações têm sido galopantes sobre a Apple reavivar o produto de preço mais elevado.

Ming-Chi Kuo publicou novas informações sugerindo que a empresa de Cupertino poderá lançar uma nova versão do HomePod no final de 2022 ou início de 2023.

Kuo não especifica que tipo de HomePod seria ou de que forma seria diferente do HomePod mini existente. Apenas partilha que a empresa ainda está a descobrir como ter sucesso no mercado das colunas inteligentes.

O HomePod mini não foi atualizado desde a sua estreia, em novembro de 2020, exceto para adicionar novas cores. O novo rumor sugere que o que quer que a Apple lance, será pelo menos uma nova variação no produto e não uma nova forma de cor.

Conforme temos mostrado, Ming-Chi Kuo tem estado ativo no Twitter e nem sempre é claro onde termina a análise de dados e começa a especulação. A sua informação como analista provou ser precisa no passado, mas tende a falhar em detalhes específicos em torno do conjunto de características de um dispositivo.

Por exemplo, os recentes tweets de Kuo afirmam que a Apple poderia colocar o "iPhone 15" com USB-C em 2023 e outros produtos Apple seguirão o exemplo. Isto está em oposição direta aos seus rumores anteriores sobre a Apple evitar o USB-C em favor de um dispositivo sem portas.

Os rumores em torno da coluna inteligente da Apple incluem um HomePod grande e mais barato, uma barra de som HomePod com uma TV Apple integrada, e um HomePod com ecrã.

Portanto, está tudo em aberto sobre o que a Apple poderá lançar no segmento HomePod. Temos de esperar!