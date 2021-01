E se o iPhone 13 fosse lançado sem porta de carregamento mas com Face ID e Touch ID?

A Apple estará já a preparar o iPhone de 2021. A empresa acertou em cheio na receita do iPhone 12, face aos números recorde de vendas do último trimestre. Contudo, o mercado vive de novidades e o iPhone 13 poderá trazer ao utilizador um “novo” Touch ID. Além disso, poderá ser dado um passo bem mais arrojado!

Com o aparecimento do MagSafe, a ideia de que a Apple poderá tirar a porta de carregamento Lightning tornou-se mais presente. Mas será que a Apple já tem condições técnicas para avançar?

Touch ID vs Face ID: As máscaras mudaram o paradigma

Não há dúvida que a obrigatoriedade de utilizar as máscaras obrigou a Apple a pensar como contornar esta nova realidade. O Face ID é um dos mais avançados sistemas de autenticação do mundo, que potencia os iPhones por forma a validar a identidade do utilizador. Contudo, com o rosto tapado, o Face ID perde o seu potencial.

A empresa de Cupertino percebeu isso e já desenvolveu tecnologia que pode substituir e até complementar este tipo de autenticação. Sim, será o Touch ID que a Apple já usa há muitos anos.

A empresa começou a usar esta tecnologia no iPhone de sétima geração, apresentado em 2013. Desde então, esta tecnologia tem evoluído mesmo dentro de portas e ainda é usada quer nos iPhones mais recentes, quer no iPad.

Portanto, em 2020, a Apple lançou o iPhone SE de 2.ª geração com Touch ID e lançou o iPad Air de 4.ª geração. No entanto, estes dois dispositivos têm tecnologias diferentes. O iPhone tem Touch ID no botão Home e o iPad tem Touch ID no botão Ligar/Desligar.

Além disso, a Apple tem uma patente de um sensor de Touch ID debaixo do ecrã. Então, a questão que se coloca é: que tecnologias trará o iPhone 13 para autenticação?

Assim, crescem os rumores de que o próximo iPhone trará o Touch ID. Uns relatórios apostam no sensor debaixo do ecrã, mas outros referem que faz mais sentido ser no botão Ligar/desligar. Além de que só por falta de tempo este botão não incorporou o iPhone 12.

MagSafe irá remover a porta de carregamento física Lightning

Outro ponto onde a Apple pode “dar o salto” é na remoção da porta física de carregamento. Conforme é sabido, esta porta, que apareceu em 2007 no iPhone original, foi desenvolvida em 2003.

A porta de 30 pinos, também conhecida como dock connector, é propriedade da Apple e acompanhou o iPhone e o iPad durante muitos anos. Em 2012, a Apple lançou a porta Lightning. Era a porta mais avançada do mercado e continuou a ser até ao aparecimento, recente, da porta USB-C.

Na altura, esta tecnologia trouxe uma ficha de apenas 8 pinos, contra 30 da antiga dock. Assim, além de mais elegante e robusta, esta ficha era 80% menor, além de ser reversível.

É compatível com iPhones, iPads e iPod touchs… basicamente, todos estes dispositivos lançados posteriormente ao iPhone 5. Portanto, pode estar na altura da Apple dar o salto. É aqui que aparece o MagSafe.

Conforme descrevemos num artigo dedicado, o MagSafe permite carregar o iPhone sem necessidade de cabos. Além disso, a tecnologia permite transportar energia até 15W nos modelos iPhone 12 e Pro e até 12W de pico no modelo iPhone 12 mini. É uma pequena evolução face aos carregadores compatíveis Qi que fornecem 7.5W.

Bom, não é o arquétipo no que toca ao carregamento wireless, mas contempla um fluxo interessante de carregamento e tem margem de progressão.

Ora nesta ordem de ideias, o próximo MagSafe poderá ambicionar velocidade de carregar até 40W, como já vários equipamentos Android atualmente já permitem, o que ficaria resolvido o assunto da velocidade de carregamento.

Mas e para comunicar com o dispositivo?

Atualmente já não existe esse problema. Os novos sistemas operativos da Apple, quer o iOS 14, quer o Big Sur, permitem uma sincronização entre máquinas via WiFi, até de uma forma transparente. Agora basta estar na mesma rede WiFi, que o iPhone já aparece no Finder do macOS.

Mas esta porta não tem outras funcionalidades técnicas? Sim tem, mas a Apple, no Apple Watch, também colocou uma porta técnica. Esta está apenas acessível para as ações que não são de utilidade do utilizador. Então, no iPhone poderá fazer o mesmo.

Portanto, a Apple poderá ter de facto condições técnicas e tecnológicas para avançar para a eliminação da porta física Lightning.

Vamos esperara para perceber o caminho que a Apple poderá seguir, mas seguramente que o iPhone 13 trará novidades.

Leia também: