Fuga de informação poderá ter revelado o design revolucionário do iPhone 17 Air

O iPhone 17 Air vai introduzir um módulo de câmara horizontal. Dizem que poderá ser inspiração no design do Google Pixel, mas o passado tem vários exemplos. Depois de alguns rumores, apenas com grafismo, surgem agora modelos que poderão afiançar a escolha da Apple para o iPhone de 2025.

Sim, estamos a falar no possível modelo iPhone 17 Air. Este será o mais fino da história da Apple, com apenas 5,5 mm de espessura. Terá câmaras avançadas, que incluirão um sensor frontal de 24MP e melhorias significativas no zoom ótico. E, dizem, poderá abandonar a ranhura física para cartões SIM a favor do eSIM. Mas há mais!

Um aspeto revolucionário para um iPhone

Uma das novidades mais importantes do novo iPhone 17 Air, o redesenho do módulo da câmara traseira, pode ter sido divulgada. A Apple poderá implementar um design horizontal, ao estilo do Google Pixel, deixando para trás o famoso módulo quadrado que tem sido uma marca registada desde o iPhone 11.

Sem dúvida que o design do módulo da câmara do iPhone 17 Air será uma das mudanças mais significativas na história recente da Apple.

As imagens divulgadas sugerem que a disposição horizontal estará localizada na parte superior da traseira, fazendo lembrar outras propostas vistas nos telemóveis da Google. Este módulo albergará sensores avançados que permitirão uma melhor experiência fotográfica.

Outras especulações importantes incluem a adição de uma câmara frontal com resolução melhorada, que poderá passar dos atuais 12 megapíxeis para uns impressionantes 24 megapíxeis. Entretanto, as câmaras traseiras dos modelos Pro terão um sensor periscópico, oferecendo um zoom ótico de até 5x.

O ultrafino iPhone 17 Air

Este dispositivo será o mais fino alguma vez fabricado pela Apple, com uma espessura de apenas 5,5 milímetros na parte mais fina. Agora podemos compreender melhor a afirmação de Ming Chi Kuo, porque o módulo horizontal da câmara será mais grosso do que os 5,5 milímetros referidos por Kuo.

A decisão de o iPhone 17 Air ter uma única câmara de 48 megapíxeis pode ser um desafio em comparação com outros modelos da linha com configurações multilentes. No entanto, a Apple está confiante de que o seu processamento de imagem irá compensar esta decisão.

Do ponto de vista técnico, o iPhone 17 será equipado com o chip A19, construído com tecnologia de 3 nanómetros de terceira geração. Este processador, juntamente com 8GB de RAM, permitirá um desempenho de alto nível, otimizando tanto o multitasking como as aplicações mais exigentes.

Outra novidade será a incorporação de um modem 5G desenvolvido internamente pela Apple. Esta mudança promete melhorar a conetividade e reduzir o consumo de energia, um passo significativo para a independência tecnológica da empresa.

Também uma grande mudança será o facto de não ter uma ranhura para cartão SIM, recorrendo ao eSIM, algo que já acontece nos iPhones vendidos nos Estados Unidos.

Portanto, todo um novo conjunto com incidência no hardware que será já da engenharia Apple, o quer traz um novo foco para o iPhone num futuro próximo.