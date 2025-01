Há indícios que os lagos em Marte tinham ondas! Devem ter estado livres de gelo

Marte tinha lagos na sua superfície há milhares de milhões de anos, segundo os cientistas. Mas será que esta água líquida em Marte estava aberta ao ar, com ondas, ou os lagos estavam cobertos de gelo? O rover Curiosity encontrou provas de ondulações em lagos na cratera Gale. Tal como na Terra, as ondulações devem ter sido provocadas pelos ventos.

Os lagos de Marte eram sólidos e congelados?

Sabemos que existiram lagos na superfície de Marte há milhares de milhões de anos. Mas os cientistas têm debatido se os lagos estavam abertos ao ar ou cobertos por uma camada de gelo. Agora, investigadores dos EUA, Reino Unido e França publicaram um novo estudo que mostra que pelo menos alguns lagos marcianos não deviam ter gelo.

Os cientistas disseram, a 15 de janeiro de 2025, que o rover Curiosity da NASA em Marte examinou camadas em afloramentos rochosos na cratera Gale. As rochas antigas mostram indícios de ondulações provocadas pelo vento em antigos lagos ou lagoas marcianas.

Ondulações sopradas pelo vento em antigos lagos de Marte

Os vestígios de ondulações em lagos ou outras massas de água podem ser preservados em camadas de rocha. O rover Curiosity encontrou tais provas na cratera Gale, em Marte. A equipa da missão estima que estas rochas tenham cerca de 3,7 mil milhões de anos. É quase tão antigo como o nosso Sol, cuja idade estimada é de 4,5 mil milhões de anos.

Portanto, as rochas são muito antigas. E o Curiosity - que tem estado a explorar a cratera Gale em Marte desde 2012 - encontrou pela primeira vez os dois conjuntos de ondulações em 2022.

O primeiro conjunto, no afloramento rochoso Prow, está numa região que outrora continha dunas de areia sopradas pelo vento. O segundo conjunto está próximo, no afloramento rochoso da Faixa de Marcação do Amapari.

Curiosamente, as ondulações da Amapari Marker Band formaram-se um pouco mais tarde na história de Marte do que as ondulações da Prow. Segundo os cientistas, isto significa que as condições para a sua formação - ou seja, para a existência de água líquida - eram adequadas em várias alturas.

Além disso, estas ondulações formaram-se durante um período do passado de Marte em que o planeta estava a ficar mais seco e a perder água. Ou pelo menos era isso que os cientistas pensavam. Estas novas evidências sugerem que Marte foi capaz de manter a sua água durante mais tempo do que o estimado anteriormente.

Aumentar o período de tempo em que a água líquida esteve presente alarga as possibilidades de habitabilidade microbiana mais tarde na história de Marte.

Afirmou a autora principal, Claire Mondro, do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), na Califórnia.

As ondulações eram pequenas, com apenas cerca de 6 milímetros de altura e espaçadas por menos de 4 a 5 centímetros. Isto sugere que o lago era pouco profundo, com menos de 2 metros de profundidade.

Lagos e lagoas sem gelo

As descobertas são importantes por várias razões. Não só mostram que - tal como provas anteriores do Curiosity - existiram lagos e lagoas na cratera Gale, como também que não tinham gelo.

Alguns modelos climáticos para o passado de Marte sugerem que quaisquer lagos em Marte estavam provavelmente cobertos por gelo. Mas o novo estudo sugere o contrário.

Este facto é importante, porque significa que as condições devem ter sido suficientemente quentes para que os lagos existissem sem uma cobertura de gelo.

As ondulações simétricas identificadas pelo rover Curiosity da NASA em antigos depósitos lacustres na cratera Gale fornecem uma indicação paleoclimática fundamental para o início de Marte. Na altura da formação das ondulações, as condições climáticas devem ter suportado água líquida sem gelo na superfície de Marte. A sua presença sugere a formação num ambiente de águas pouco profundas (<2 metros) que estava aberto à atmosfera, o que requer condições atmosféricas que permitam a existência de água superficial estável.

Conforme afirma a publicação.

Provas anteriores de ondulação

O rover Opportunity em Meridiani Planum também descobriu provas de ondulações de água após o início da sua missão em 2004. No entanto, não era claro se essa água formava de facto lagos ou lagoas. Agora, a confirmação do Curiosity de ondulações em lagos sem gelo é uma descoberta importante.

A descoberta de ondas ondulantes é um avanço importante para a ciência do paleoclima de Marte. Temos andado à procura destas caraterísticas desde que as sondas Opportunity e Spirit iniciaram as suas missões em 2004. Missões anteriores, começando com o Opportunity em 2004, descobriram ondulações formadas por água que fluía através da superfície do antigo Marte, mas era incerto se essa água alguma vez se juntou para formar lagos ou mares pouco profundos. O rover Curiosity descobriu provas da existência de lagos antigos de longa duração em 2014, e agora, 10 anos mais tarde, o Curiosity descobriu lagos antigos que não tinham gelo, oferecendo uma perspetiva importante sobre o clima primitivo do planeta.

Disse John Grotzinger, do Caltech, antigo cientista do projeto Curiosity.

Uma vez que os lagos estavam suficientemente quentes para não congelarem, será que havia micróbios a nadar neles? Não sabemos, mas é uma possibilidade excitante de contemplar!

Conclusão: Pelo menos alguns lagos antigos de Marte não tinham gelo. O rover Curiosity da NASA descobriu indícios de pequenas ondulações provocadas pelo vento nos antigos lagos da cratera Gale.