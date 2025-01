Novos mockups mostram o design do iPhone 17 Air – super fino e elegante

A Apple estará a preparar um modelo ultrafino de iPhone para o lançamento este ano. Novos mockups revelam quão incrivelmente fino poderá ser o “iPhone 17 Air” – com apenas 5,5 milímetros de espessura, seria o iPhone mais fino de sempre.

A inovação mais fina da Apple

Há muito que circulam rumores sobre um novo modelo de iPhone chamado iPhone Air, mas agora estão a tornar-se cada vez mais concretos. A Apple parece estar prestes a revolucionar o mercado dos smartphones com um modelo ultrafino.

O chamado “iPhone 17 Air” deverá ser lançado em 2025, apresentando uma impressionante elegância.

Os novos mockups dão uma imagem prévia daquele que poderá ser o iPhone mais fino de sempre.

Segundo informações do conceituado analista da Apple, Ming-Chi Kuo, o iPhone 17 Air poderá ter “uma espessura de apenas 5,5 milímetros no seu ponto mais fino”.

30% mais fino - será possível?

Para comparação: O modelo mais fino do iPhone atualmente, o iPhone 6 de 2014, tem 6,9 mm de espessura. O novo modelo seria “cerca de 30% mais fino do que o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus, e cerca de 33% mais fino do que o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max”.

Isso parece um valor extremo - a Apple pode realmente economizar quase um terço da espessura?

Com a sua espessura, o iPhone 17 Air aproxima-se mesmo do atual iPad Pro de 13 polegadas, que, com 5,1 milímetros, é atualmente o dispositivo mais fino da Apple.

Desafios técnicos

No entanto, a extrema finura do dispositivo também traz consigo desafios técnicos. Já os destacámos. Para tornar possível o design fino, a Apple terá provavelmente de fazer algumas cedências. Espera-se que o iPhone 17 Air tenha apenas uma única câmara de 48 megapíxeis na parte de trás. Poderá também haver limitações em termos de capacidade da bateria e dos altifalantes.

Apesar destes possíveis compromissos, a Apple aparentemente planeia posicionar o iPhone 17 Air como um dispositivo de alta qualidade, ou seja, não faz parte da linha SE, sob a qual a Apple oferece os iPhones mais baratos. O objetivo é substituir o iPhone 17 Plus e ser oferecido juntamente com o iPhone 17 normal e os modelos Pro.

Com um ecrã de 6,6 polegadas, 8 GB de memória RAM e um modem 5G desenvolvido pela Apple, pode ainda ser atraente para muitos utilizadores.