Comprei um Apple Watch muito barato. Como posso saber se é original?

Boa pergunta, até porque muitas pessoas podem comprar "gato por lebre" a achar que estão a fazer um bom negócio. Como tal, hoje vamos deixar um guia simples para verificar se o relógio que comprou é de facto um smartwatch da Apple ou uma imitação.

Este guia de validação dos smartwatches Apple funciona para todas as versões dos Apple Watch. Tem o seu relógio inteligente aí à mão?

Todo e qualquer dispositivo da Apple tem um número de série. Assim, com este número, o utilizador poderá usar o site da Apple para verificar a autenticidade. Além disso, se o seu Apple Watch é o modelo com eSIM, o Cellular, poderá ver também o número de IMEI (International Mobile Equipment Identity, ou "identidade internacional de equipamento móvel").

Como encontrar o número de série

O número de série do Apple Watch poderá ser visto em vários sítios. Pode ser visto no software Watch que existe no iPhone, mas também pode ser visto na caixa do equipamento e no próprio dispositivo gravado na parte interior do engate da bracelete:

Na primeira geração, o Apple Watch Series 0, também conhecido como Apple Watch Original, vai encontrar o número de série gravado na parte traseira do mesmo.

Portanto, como podem ver, mesmo que o Apple Watch não esteja emparelhado com o iPhone, podemos ver várias informações sobre o relógio no equipamento.

Se o Apple Watch estiver emparelhado com o iPhone, esta informação está disponível na app Watch > Geral > Informações > Número de Série.

Com esse número em sua posse, poderá então ter acesso a esta página: https://checkcoverage.apple. com.

Se o seu dispositivo for autêntico, o resultado deverá ser idêntico ao que mostramos a seguir.

A Apple tem um site onde explica estes pormenores e deixa os exemplos dos seus equipamentos para que possam perceber se o que têm é ou não uma peça autêntica.

Onde está o IMEI do meu Apple Watch Cellular?

Os Apple Watch podem ser apenas GPS ou GPS+Cellular. Em Portugal, atualmente já existem duas operadoras que oferecem serviços eSIM, capacitando os Apple Watch com o poder de fazer e receber chamadas sem estarem emparelhados com o iPhone.

Aliás, já falámos nisso em relação à NOS e também, mais recentemente à Vodafone.

Assim, os modelos GPS + Cellular do smartwatch da Apple possuem também um número de IMEI. Se pretender verificar que está tudo correto com o registo de IMEI do dispositivo, veja como encontrar este número:

Abra a app Watch no seu iPhone e vá ao separador Geral; Dentro do geral clique no menu Informações; Nas Informações procure pelo campo IMEI.

Agora que já sabe o seu IMEI, pode utilizar sites confiáveis para consultar o status do registo do IMEI do seu relógio, como IMEI.info, IMEI 24, IMEI Pro e IMEI Check.

E estes são os dados que poderá recolher da apresentação do IMEI do seu Apple Watch. Tudo isto irá permitir que valide a autenticidade do seu relógio da Apple. Não vá em cantigas.

