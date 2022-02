10 fantásticas aplicações para o seu Apple Watch

O Apple Watch é atualmente o smartwatch mais popular no mundo. Boa construção, um sistema operativo bem conseguido e inúmeras funcionalidades possíveis através do pulso. Tudo isto se deve muito às aplicações, que são igualmente um pilar mestre deste gadget.

Hoje trazemos 10 aplicações muito interessantes para dar mais utilidade ao seu Apple Watch.

Aplicações em destaque para Apple Watch

Há muitas aplicações do mais variado leque, mas hoje trazemos uma seleção que pode tocar nas necessidades dos utilizadores.

1 - Spark - Email App da Readdle

Spark é um excelente cliente de emails pessoais e uma aplicação fantástica para trabalhar em grupo. Quando usado no Apple Watch, o software permite uma gestão muito simples a partir do pulso. Além disso, é uma aplicação de email bonita e inteligente.

Esta ferramenta apresenta um design moderno, rápido, intuitivo, colaborativo, onde o utilizador vê apenas o que importa. Conta com ferramentas de automatização permitindo uma experiência verdadeiramente pessoal. O poder do iCloud combinado com esta app, usando também a ferramenta de pesquisa poderosa, dá a este software uma preponderância face a outros do mesmo naipe.

2 - Watchsmith

A app Watchsmith permite-lhe personalizar o seu relógio Apple Watch de forma impressionante. Começa com uma vasta coleção de complicações altamente personalizáveis, que variam em função da data, do tempo e até da astronomia. Cada um pode ser ajustado com precisão para melhor se adaptar à sua função e aparência desejadas.

Este conjunto de complicações pode então ser programado de forma dinâmica para aparecer no seu relógio seguindo as regras por si definidas. Por exemplo, um espaço de complicação particular poderia mostrar o tempo logo pela manhã, depois o seu calendário durante o seu dia de trabalho, depois mudar para o anel de Atividade à medida que termina o dia. Isto permite tirar o máximo partido de cada ranhura no seu mostrador do relógio sem a necessidade de alternar constantemente entre os mostradores.

O único ponto menos positivo é que para ativar algumas das boas personalizações, a app cobra por isso. Contudo, tem um grande leque de complicações possíveis.

3 - Ping Pong - Watch Retro Game

Ping Pong é um divertido jogo que o pode entreter no ecrã do seu Apple Watch por várias horas. Vai notar que o controlo é muito intuitivo recorrendo à Coroa Digital. Nível após nível, a ideia é bater a máquina.

Além deste, o pacote tem outros jogos, como o jogo clássico de arcada Break Out com 60 níveis. Tem também o clássico Invasor com 60 níveis coloridos, entre outros.

4 - CARROT Weather

A app CARROT Weather é uma aplicação meteorológica loucamente poderosa (e consciente da privacidade) que fornece previsões hilariantes e distorcidas.

Na loucura podemos escolher uma das cinco personalidades para a CARROT, desde o "profissional" estreito até ao "exagero" carregado de profanidades. Possivelmente vai ficar ansioso por uma chuva torrencial só para ver o que o seu robô meteorológico tem reservado para si!

5 - Night Sky

O Night Sky é um planetário pessoal de RA. Identifique rapidamente estrelas, planetas, constelações e satélites no céu.

Basta pegar no seu iPhone, iPad ou Apple Watch e direcioná-lo para o céu noturno! Tudo isto é feito como por magia. Quer procure uma constelação ou a Estação Espacial Internacional, deixe-se guiar até lá pelo Night Sky e depois explore o objeto em RA!

6 - Heart Analyzer

A app Heart Analyzer foi projetada especificamente para o Apple Watch. Conforme já vimos algumas vezes, a ferramenta recorre aos dados de frequência cardíaca para produzir gráficos, métricas e relatórios com uma aparência fácil e agradável.

Numa atualização anterior, o software começou mesmo a recolher informações do oxímetro do Apple Watch, passando a compilar esses dados e a informar o utilizador com novos gráficos sobre a sua saúde.

7 - iTranslate Converse

Transforme o seu Apple Watch num dispositivo de tradução, com o iTranslate Converse, uma revolucionária aplicação para tradução de voz.

Fale diretamente para o microfone do relógio e melhore significativamente os resultados, além de criar uma experiência de conversação mais natural. Toque e segure para falar. Liberte para traduzir. O ecrã inteiro transforma-se no seu botão de tradução.

8 - AutoSleep

Acompanhe automaticamente o seu sono a partir dos sensores do Apple Watch. Só precisa de dormir. Usando a Heurística Avançada, o AutoSleep calcula o tempo que o utilizador dormiu automaticamente, sem necessitar de acionar nada no relógio.

O AutoSleep acompanhará a qualidade do seu sono e enviará uma notificação pela manhã, assim que desbloquear o iPhone pela primeira vez.

9 - Currency

Um simples e poderoso conversor de moedas, o Currency oferece taxas de câmbio atualizadas para mais de 160 moedas e países! Ótimo para quando viajamos.

Esta versão gratuita terá alguma publicidade, mas faz bem o trabalho a que se propõe. Aliás, se usar esta ferramenta poderá pesquisar moedas por nome de país ou região, terá sugestões de moeda com base na localização ao visitar um novo país ou região.

Uma das novidades das últimas versões é a possibilidade de encontrar criptomoedas e metais preciosos suportados com mais facilidade. Em termos de usabilidade, no Apple Watch poderá usar dois dedos no gráfico para visualizar as alterações num determinado período.

10 - µBrowser

µBrowser é um navegador para Apple Watch que vem estender mais a ação do smartwatch da Apple. Este browser é extremamente fácil de instalar e utilizar. A app permite pesquisar na web ou introduzir um URL diretamente no relógio, mas para ser mais fácil, também é possível usar a aplicação do iPhone, que é a que dá origem à do Apple Watch.

Pde-se adicionar os favoritos que serão o gatilho para ver no ecrã do relógio os links.

Este é apenas um pequeno leque das muitas ferramentas que existem para o Apple Watch. No vosso caso, quais são as apps que mais utilizam?

