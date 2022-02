Hoje em dia, são muitas as plataformas de streaming que disponibilizam o acesso a séries, filmes e documentários. Pelo leque alargado, o difícil é escolher. No entanto, caso tenha optado pela Netflix e pretenda apagar a sua conta, saiba que pode fazê-lo.

Hoje mostramos-lhe como é fácil fazê-lo a partir do computador e do telemóvel.

Embora a Netflix ofereça um vasto catálogo de séries, filmes e documentários, existem outras plataformas de streaming com conteúdos apelativos. Então, caso queira apagar a sua conta, seja porque quer subscrever outro serviço semelhante, ou por outra razão qualquer, hoje, mostramos-lhe como pode fazê-lo.

Como apagar a sua conta Netflix no computador

Em primeiro lugar, deverá ter sessão iniciada e deverá aceder ao seu perfil. Depois, deverá selecionar o ícone do perfil, no canto superior direito do ecrã, e aceder a Conta.

Será redirecionado para a página com a informação relativa ao seu perfil. Aí, abaixo de Adesão e Faturação, encontrará a opção Cancelar adesão. Caso pretenda avançar, deverá clicar nesse botão.

Em seguida, ser-lhe-á apresentada informação relativamente à subscrição em vigor, e ser-lhe-á dada uma alternativa ao seu plano atual. Para prosseguir, deverá clicar em Concluir cancelamento.

Conforme é informado, a sua conta Netflix será encerrada no final do período de faturação atual. Mais do que isso, as informações relativas à sua conta serão automaticamente apagadas no prazo de 10 meses. Durante este prazo, e caso queira, poderá aceder ao seu perfil antigo, bem como reaver as informações de visualização.

Como apagar a sua conta no telemóvel

Poderá também apagar a sua conta na Netflix através do telemóvel. Para isso, deverá iniciar sessão e aceder a Conta.

Uma vez na página que reúne as informações da sua conta, deverá deslizar até encontrar a opção Cancelar adesão.

Assim como no computador, deverá clicar em Concluir cancelamento.

Seguindo estes passos simples, verá a sua conta Netflix apagada, de forma simples, quer através do computador, quer através do telemóvel.

