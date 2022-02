Sendo o serviço de streaming da Internet Mai’s popular no campo do vídeo, o Netflix tem atualizado as suas funcionalidades de forma regular. Estas muitas vezes passam despercebidas aos utilizadores. Uma destas melhorias foi agora anunciada de forma muito discreta e promete facilitar a vida aos utilizadores.

Finalmente já pode controlar as séries e os filmes que estão presentes na área onde está a lista do que está a ser visto.

A novidade que o Netflix apresentou agora vem mudar a forma como os utilizadores fazem a gestão dos conteúdos que estão a ver. Sempre que estes interrompem um filme ou uma série, esta fica arrumada na área dedicada para esse fim e marcada como "Continuar a ver".

Ao longo do tempo os pedidos para poder limpar esta última opção vinham a acumular-se e em especial nesta última área. Os utilizadores querem remover tudo o não querem continuar a ver ou que querem remover de vez da sua lista.

Hey @netflix @NetflixUK Can you give us a "Remove From" option, so we can remove all those "suggestions" on the various "lists" that A)We've already watched or B) We've no intention of watching. Then your algorithms can make better suggestions. #JustAThought Thank you.