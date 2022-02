Toshiba tem planos para lançar discos HDD com capacidade de 30 TB em 2023

Embora não se fale tanto na Toshiba como acontecia há alguns anos, a verdade é que a marca japonesa continua bem ativa e, recentemente, mostrou mais do que provas disso mesmo ao anunciar que iria alargar a sua capacidade de produção.

Mas segundo os dados agora revelados, a Toshiba tem planos para lançar discos HDD com uma capacidade de 30 TB já no próximo ano de 2023.

Toshiba quer lançar HDD de 30 TB no próximo ano

De acordo com as informações, a Toshiba mostrou o roadmap dos seus produtos durante uma reunião que teve com os seus investidores no Japão. Nessa mesma reunião, Hiroyuki Sato, CEO da sua subsidiária Toshiba Electronics Devices & Storage Corporation, revelou que a empresa vai continuar a apostar em unidades de armazenamento mecânico, vulgo HDD.

Para além disso, a empresa adiantou que há planos para o lançamento de discos HDD com capacidade de 26 TB ainda durante este ano de 2022. Mas os objetivos são ainda mais ambiciosos pois a marca japonesa pretende que já no segundo semestre do próximo ano de 2023 cheguem ao mercado os seus discos HDD com uma capacidade de armazenamento de 30 TB.

E se estes já parecem planos aliciantes, pela imagem do roadmap vemos que os objetivos da Toshiba não se ficam por aqui. Ou seja, em meados do ano de 2025, a marca pretende ter desenvolvidos discos rígidos com uma capacidade de 35 TB e, já de 2026 a diante o plano é que haja no mercado HDDs seus com uma incrível capacidade de 40 TB de armazenamento.

Contudo, para que estes planos sejam possíveis de cumprir, a marca japonesa irá empregar novas tecnologias de armazenamento de dados.

A Toshiba oferece atualmente uma ampla variedade de modelos de discos rígidos direcionados para vários segmentos de mercado. De entre todos, destacam-se as empresas, data centers, consumo doméstico, soluções móveis, entre muitos outros.

