Movistar com problemas nos serviços em toda a Espanha

Depois do ataque cibernético à operadora Vodafone, há agora a informação que a operadora Espanhola Movistar está a apresentar problemas nos seus serviços em todo o território Espanhol.

De acordo com as informações, as falhas começaram a ser sentidas e reportadas às 11h da manhã de Espanha (10h em Portugal Continental). Neste momento 68% das falhas referem-se a serviços de voz.

Movistar com problemas na rede móvel e serviços de internet

Um pouco num cenário idêntico ao que aconteceu com a Vodafone Portugal, os utilizadores começaram a reportar problemas da operadora espanhola Movistar. De acordo com as informações, os clientes não conseguem aceder aos serviços voz e Internet desde as 11h da manhã de Espanha (10h em Portugal Continental) desta quarta-feira.

De acordo com o El País, 68% das reclamações dizem respeito ao atendimento telefónico. As chamadas estão a ser estabelecidas, mas o destinatário quando atende não tem sinal da comunicação. Sabe-se também que

A Movistar já admitiu estar a sofrer uma "avaria", no entanto, não quantifica o alcance da mesma. O site Downdetector, que monitoriza as falhas de vários serviços, revela a existência de falhas em toda a Espanha.

Não há ainda uma explicação oficial do sucedido, mas a origem do problema pode estar na rede 4G. A sede da operadora também está a ser afetada. A Movistar é usada em Portugal nomeadamente nas zonas da raia onde existe uma deficitária cobertura das operadoras nacionais.