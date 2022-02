Minecraft recebe várias novidades

Minecraft está de parabéns! Isso pois, Minecraft Dungeons já atingiu a marca dos 15 milhões de jogadores.

Entretanto, foi ainda anunciado que Minecraft estabeleceu uma parceria com a marca Puma.

Minecraft continua a ter o dom de se inovar e de se manter na crista da onda. 10 anos após o lançamento do jogo, Minecraft continua a dar cartas e continua a ser um jogo extremamente popular.

O jogo da Mojang Studios, Minecraft, continua a ser um caso de sucesso e ao longo dos cerca de 10 anos de existência, já viu serem lançadas várias melhorias, conteúdos e inclusive, vários títulos com o selo Minecraft, como Minecraft Dungeons ou Minecraft Story Mode, por exemplo.

Recentemente, Minecraft anunciou que Minecraft Dungeons já ultrapassou os 15 milhões de jogadores em todo o mundo, naquela que pode ser considerada uma marca bastante empolgante. Para terem uma ideia, é mais que a população de Portugal.

Esta marca atingida agora, será celebrada com um evento in-game, o Festival do Gelo, que terá lugar entre 8 e 22 de fevereiro. Entre 8 e 22 de fevereiro, os jogadores podem participar no evento in-game, com novos desafios, pisos temáticos na Torre, e trials sazonais familiares do evento Chills and Thrills do ano passado. Os aventureiros também receberão o Cabo Iceologer, caso façam login a qualquer altura, após 8 de fevereiro.

Entretanto, foi também partilhado que Minecraft lança a PUMA x Minecraft Sprint Dash DLC e um Pack de Skins. Com lançamento no Minecraft Marketplace, os jogadores de Bedrock podem consultar três mapas únicos, incluindo a Cidade, o Ártico, e a selva inspirada na PUMA. No mapa, os jogadores podem atualizar o equipamento para andarem sempre mais depressa, subirem de nível com estilo, recolher troféus contra amigos, e descobrir surpresas excitantes pelo caminho, incluindo visitar uma loja virtual PUMA para conhecer mais de 20 novas skins inspiradas na PUMA.

Minecraft e Educação Cibernética

Noutro capitulo, Minecraft: Education Edition lançou um Novo Curso de Segurança na Internet para Crianças, para Celebrar o Dia da Internet Mais Segura.

Para celebrar, amanhã, o Dia da Internet Mais Segura, o Minecraft lançou hoje o CyberSafe: Home Sweet Hmm, uma nova aventura concebida para ajudar os jovens a reconhecer as ameaças comuns na Internet, a construir estratégias para se protegerem a si mesmas e à sua informação, e a saber aonde se devem dirigir se precisarem de ajuda.

Nesta aventura, os jogadores avançam através de quatro pilares de segurança cibernética, desde a verificação das identidades dos seus contatos e a proteção das suas palavras passe, até à prevenção do phishing e à prevenção de esquemas fraudulentos. A aventura é uma forma divertida e criativa para crianças dos 7-12 anos de idade aprenderem sobre segurança online e cibersegurança, enquanto brincam no seu universo de blocos favoritos.

A Aventura está agora disponível gratuitamente aos users do Minecraft: Education Edition e estará disponível em março, a todos os jogadores, através do Marketplace de Minecraft, em Bedrock Edition. Assiste ao trailer desta Aventura aqui, e aproveita esta pasta de assets para te ajudar com esta cobertura.