Como instalar a beta pública do iOS 16, watchOS 9, iPadOS 16 e macOS Ventura

Depois de 3 versões beta dos novos sistemas operativos Apple, a empresa disponibiliza agora as novas versões para quem queira testar e dar o seu feedback. Para isso, há procedimentos a fazer e ficará habilitado, pela Apple, a descarregar e instalar os novos sistemas operativos. A versão beta pública, contudo, não é uma versão final, terá ainda bugs de desenvolvimento. Tenha isso em atenção.

Se de facto quer testar e está curioso, hoje, o que lhe trazemos não é nada mais do que a indicação de como proceder para ser um "testador" destas novas versões.

Como instalar a beta pública no seu dispositivo Apple suportado

Ontem, tal como mostramos aqui, a Apple lançou a primeira versão beta pública do iOS 16, assim como das novas versões do iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 Ventura e tvOS 16. Desta forma, qualquer pessoa poderá testar as novidades que estão a chegar aos dispositivos da empresa de Cupertino.

Há no iPhone um novo sistema de personalizar o ecrã de bloqueio, uma ferramenta para salvaguardar o seu iPhone e iPad contra ataques de spyware (Lockdown Mode), há novas opções na app Mensagens, como o editar as mensagens já enviadas ou reportar SPAM diretamente à operadora (se suportado pela mesma), há também novidades na app Fotografia, entre elas a de podermos ter uma pasta com fotos ocultas, só acessível via Face ID ou Touch ID. Mas há mais, muito mais, são pelo menos 100 boas novidades.

Tal como no iOS 16, também o sistema operativo para o iPad e Apple Watch, assim como Mac e Apple TV, têm muito a mostrar de novo. E são razões mais do que suficientes para instalar as novas versões beta.

Como instalar a beta 3 pública do iOS 16, watchOS 9, iPadOS 16 e macOS Ventura

Para testar as novas versões públicas disponibilizadas pela Apple, é preciso fazer parte do Apple Beta Software Program. Este é um programa totalmente gratuito que dá acesso às versões de testes dos sistemas da empresa de Cupertino.

Depois de se registar, verifique se o seu dispositivo é compatível com o iOS 16, o iPadOS 16, o macOS Ventura 13, o watchOS 9 e/ou o tvOS 15. Nesta lista a seguir terá todos os dispositivos compatíveis com os novos sistemas operativos.

Dispositivos compatíveis iPhone: iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2ª geração)

iPhone SE (3ª geração) iPad: iPad Air 3 e posterior

iPad Pro (todos os modelos)

iPad 5ª geração e posterior

iPad mini 5 e posterior Apple Watch: Apple Watch Série 7

Apple Watch Série 6

Apple Watch SE

Apple Watch Série 5

Apple Watch Série 4 Macs: iMac (2017 e posterior)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2019 e posterior)

Mac Mini (2018 e posterior)

Mac Studio (2022)

MacBook Pro (2017 e posterior)

MacBook Air (2018 e posterior)

MacBook (2017 e posterior) Apple TV/HomePod Apple TV HD

Apple TV 4k (as duas gerações)

HomePod (original)

HomePod mini

Para instalar no iPhone ou iPad o iOS 16 beta 3 pública ou o iPadOs 16 beta 3 faça o seguinte:

Vá ao site Apple Beta Software Program; Faça login com o seu Apple ID; Registe os dispositivos associados ao ID — se tiver mais do que um, não precisa selecionar todos; Assim que o seu dispositivo esteja configurado, basta selecionar a plataforma desejada (iOS ou iPadOS); Por fim receberá uma notificação no dispositivo para fazer o download.

Para instalar no Mac a versão beta pública do macOS Ventura faça o seguinte:

Depois de verificar que o seu Mac é compatível, vá ao site Apple Beta Software Program; Feito isso, deverá descarregar o instalador macOS Public Beta Access Utility; Siga as indicações de instalação que lhe aparecerão no ecrã Após realizado este procedimento, siga até Preferências do Sistema » Atualização de Software, instale a nova versão.

Para instalar no Apple Watch a versão beta pública do watchOS 9 faça o seguinte:

Se tem um Apple Watch Series 4 em diante, então está pronto a testar e olhe que as novidades são muitas.

Como devem saber, o processo de instalação do watchOS precisa da app Watch do iPhone. Assim, dentro da app no iPhone vá a Definições » Geral » Perfis, depois toque no perfil e selecionar “Instalar”. Por fim, siga as etapas que lhe serão solicitadas para concluir a instalação.

Para instalar na Apple TV a versão beta pública do tvOS 9 faça o seguinte:

No tvOS, vá até Definições » Contas, selecione a opção “Apple ID” e assine pelo menos uma das contas usadas (como iCloud, iTunes e App Store ou Game Center) com o mesmo Apple ID usado para se inscrever no programa de betas. Em seguida, vá até Definições » Sistema » Atualização de Software e ative as atualizações beta públicas.

Para instalar nos HomePod a versão beta pública 16 faça o seguinte:

Para ter a versão beta 3 pública do sistema operativo 16 dos HomePod tem de ter a versão iOS 16 beta 3 instalada no seu iPhone.

Antes de mais, terá de instalar o perfil, tal como no Apple Watch o fez. Logo que o faça poderá ir a Definições e verá logo no topo a opção para instalar o perfil. Abra então a aplicação Casa no iPhone e no ícone do HomePod faça um clique prolongado para obter o menu que tem a opção Detalhes do acessório. Clique nessa opção e será aberto o menu de gestão dos detalhes onde aparecerá a opção para descarregar Depois de descarregado e instalado, o HomePod está pronto a funcionar com a nova versão

Portanto, seguindo estes passos, o utilizador poderá ter os seus dispositivos prontos para testar uma nova geração de sistemas operativos. Há muitas e boas novidades. Vai gostar de certeza absoluta.