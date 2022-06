iOS 16 traz Face ID às fotos que estão ocultas e às apagadas

A Apple a cada novo sistema operativo acrescenta funcionalidades nativas que antes eram possíveis ter através de aplicações de terceiros. Não será por não querer dar ao utilizador essas ferramentas, mas é sobretudo para favorecer o mercado, rico, dos programadores. No iOS 16 a Apple decidiu colocar o Face ID como garante da privacidade da pasta de fotos ocultas e apagadas.

Hoje trazemos um pequeno guia de como usar esta funcionalidade de ocultar as fotos e mostrar como agora este espaço está protegido contra olhares indiscretos.

iOS 16 traz autenticação nos álbuns de fotos Oculto e no Apagado

A próxima atualização do iOS 16 da Apple dará às pessoas mais tranquilidade. Isto é, irá permitir bloquear acesso a fotos e vídeos excluídos e ocultados recentemente por trás da segurança biométrica. Isso significa que as pessoas precisarão de usar o Face ID ou Touch ID para ter acesso a estas "pastas".

Com o iOS 15 instalado, as fotos e vídeos ocultados e excluídos recentemente são facilmente encontrados na aplicação Fotografias, e basta tocar nos álbuns para que tudo seja revelado. Conforme referimos anteriormente, isso vai mudar quando o iOS 16 chegar ainda este ano, com um desafio biométrico que impede qualquer pessoa de ver dentro dos álbuns sem primeiro autenticar.

Mas como posso ocultar uma imagem na app Fotografias?

Possivelmente não será das funcionalidades mais usadas. Mas também já reparou que muitas vezes quer mostrar fotografias a alguém e não interessa que essa pessoa veja mais do que aquelas que lhe quer mostrar. Assim como ter documentos fotografados com códigos ou outras imagens que sejam somente do seu foro privado e pessoal.

Para colocarmos essas fotografias e vídeos na pasta Oculto, basta...

Na foto(s) ou vídeo(s) clique para selecionar ou abrir esse conteúdo. Toque em botão Partilhar e, depois, toque em Ocultar na lista das opções.

Esta mecânica é a que está atualmente em funcionamento no iOS 15. Com o iOS 16 a forma de ocultar, o menu, melhor dizendo, será alterado. Mas para já é este o caminho.

Esta funcionalidade existe há muitos anos, mas pela mão de aplicações de terceiros. Também era possível ter a app Fotografias toda ela bloqueada através da funcionalidade Tempo de ecrã > Usar código do tempo de ecrã. Deixamos essa dica neste guia:

Portanto, a promessa está feita, agora resta-nos esperar que a Apple lance o iOS 16, como é tradição, em setembro.