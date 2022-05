Apple lançou a beta 4 do iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 e watchOS 8.6

A Apple estará já com a versão do iOS 16 e restante família, em testes internos. Muito provavelmente os dispositivos de Tim Cook e dos executivos da empresa terão versões com as novidades que muitos gostariam de conhecer. Contudo, para os programadores, a tecnológica continua a disponibilizar versões beta dos sistemas operativos atuais. Como tal, está disponível a beta 4 do iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 e watchOS 8.6.

As novidades, tal como vimos há uma semana na beta 3, são poucas, pelo menos que se consigam vislumbrar.

Beta 4 do iOS 15.5 com os olhos no iOS 16

O iOS 15.5 inclui pequenas mudanças. Contudo, foram percetíveis atualizações para a aplicação Carteira, Apple Cash, HomePod e App Store. Além disso, como temos visto, os dispositivos da Apple continuam "debaixo de fogo", pelo menos o malware Pegasus continua a assolar os seus mais prestigiados alvos que usam o iPhone.

Assim, apesar de não haver qualquer referência, a Apple continua a melhorar os seus sistemas operativos no que toca à segurança.

A nova versão iOS 15.5 beta 4 está disponível para programadores através de uma atualização OTA na app Definições. Os utilizadores developer.apple.com terão estas versões também disponíveis para download.

Estes são os detalhes sobre o que há de novo no iOS 15.5 até agora:

Alterações e recursos da beta 1 : Atualizações da app Carteira e novo recurso prático do HomePod iOS 15.5 inclui suporte para aplicações com compras externas:

: Alterações e recursos da beta 2: Integração das entidades Bancomat e Bancontact no Apple Pay Renomeação prevista no iTunes Pass na app Carteira

Alterações e recursos da beta 3: O sistema agora bloqueará “Locais Sensíveis” para Memórias na aplicação Fotografias.

Alterações e recursos da beta 4: Correções de segurança



Para já não há nada de mais relevante sobre esta versão e nem sabemos quando será lançada a versão final. Mas não deve passar das próximas semanas, até porque estão perto outras novidades.

Também nos restantes sistemas operativos não se notaram grandes avanços nas últimas versões beta.

A Apple estará já a planear a chegara na versão beta do iOS 16 que será apresentado no evento WWDC em junho.

A Apple parece estar a alinhar o seu software dos vários dispositivos para uma estrutura de atualização consertada. Além dos sistemas operativos, a marca atualizou também o firmware dos AirTags para a versão 1A301. Já não o fazia desde há uns meses. Lançou também há dias uma atualização do firmware para as baterias MagSafe. Também atualizou agora o firmware do ecrã Studio Display.

Portanto, além do iPhone, iPad, Apple TV, HomePod, Apple Watch, também todos os outros dispositivos estão a ser atualizados com novas versões.