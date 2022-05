Quais as principais vantagens do Alojamento Web NVMe?

Os discos NVMe – Non Volatile Memory Express – surgem no mercado como uma evolução das drives SSD convencionais. Enquanto as drives SSD recorrem ao interface SATA/AHCI, os NVMe recorrem ao PCI Express, apresentando latências muito inferiores, o que contribui para uma melhor performance.

Quais as vantagens do alojamento Web NVMe?

Existem diferentes tipos de discos rígidos, nomeadamente HDD, SSD SATA ou NVMe, sendo que estes diferem entre si quanto às características, preço, bem como quanto às próprias vantagens e desvantagens na sua utilização. Tentaremos ao longo deste artigo explicar alguns dos conceitos associados a este universo, bem como apresentar as vantagens e desvantagens para que possa tomar uma decisão informada.

O que é o NVMe?

Antes de avançarmos com a definição sobre NVMe, convém clarificar que os protocolos SATA e NVMe são considerados como opções para SSD cuja função é a de estabelecer a comunicação entre o componente e o processador. O NVMe é considerado a uma evolução do SATA.

NVMe corresponde a um protocolo de software que efetuam a ligação de dispositivos de armazenamento de massa não volátil através de interfaces de hardware PCI Express. A abreviatura NVMe, como referimos, significa “non-volatile memory express” ou seja “memória não volátil expressa”. Por seu turno, uma memória não volátil corresponde a uma forma de armazenamento cujos conteúdos nela contido não são perdidos quando a energia é desligada.

Como funcionam os NVMe?

O NVMe foi o primeiro protocolo especificamente desenvolvido para drives SSD. É o sucessor das interfaces de software SATA e AHCI, existentes no mercado há longos anos, e tendo sido especificamente otimizado para SSD, agora poderemos explorar todo o seu potencial com o NVMe.

O NVMe apresenta-se como uma contrapartida lógica que é otimizada para drives SSDs não voláteis, permitindo que um único controlador, no lado do sistema operativo, seja suficiente para tratar todos os SSDs compatíveis com NVMe de diferentes fabricantes.

Um NVMe opera através do barramento do PCIe, podendo atingir um máximo teórico de 32 Gbps ou de 64Gps, conforme seja PCIe 3.0 ou 4.0. Comparando um disco SATA III com 6Gbps com um NVMe com PCIe 4.0, verificamos que pode atingir um pico de velocidade no SATA de 550 MB/s e no NVMe de 6.4 GB/s.

Quais as vantagens dos NVMe?

Com uma capacidade de escrita/resistência superior aos discos HDD ou drives SDD, os discos NVMe reduzem drasticamente os tempos de acesso aos seus dados, contribuindo para uma excelente performance do(s) seu(s) site(s).

O NVMe é uma nova tecnologia que apresenta atualmente o melhor desempenho no mercado e apresenta como principais vantagens: as baixas latências, maior velocidade de leitura e de escrita e melhor performance dos sites /aplicações.

SATA, SSD, NVMe ou modelo Híbrido?

Não existe uma resposta correta ou exata, a escolha entre HDD, SSD SATA ou NVMeou até de um modelo híbrido, irá depender do tipo de utilização e de performance pretendida. Mas tenha em consideração que se a performance nos NVMe é superior, o valor também acompanha, contudo, justifica-se certamente caso pretenda um excelente desempenho.

Por exemplo, se necessitar de um servidor que não tenha necessidades exigentes de leitura e de escrita, um configuração com discos SATA em RAID 10 e Cache/BBU será quanto baste. Por outro, se necessita de velocidade de leitura e de escrita exigentes, a solução passará por SSD ou NVMe para que o site ou aplicação tenha performance.

Poderá também optar por solução híbrida – SATA e SSD, SATA e NVMe ou NVMe e SSD – distribuindo a informação mais ou menos acedida entre os discos mais ou menos rápidos. Por exemplo, os dados mais acedidos deverão ser inseridos nos discos NVMe para mais rapidez de acesso.

O Alojamento Web NVMe da Dominios.pt

O Alojamento Web NVMe da Dominios.pt é poderoso, seguro e super rápido. De fácil gestão e online em minutos, o sucesso é garantido.

No Alojamento Web NVMe, os servidores são otimizados para máxima performance e desempenho e destacamos ainda o facto de o Servidor da base de dados MySQL é independente.

A tecnologia NVMe é ideal para qualquer tipo de sites sejam eles dinâmicos, lojas online ou blogs. É cada vez mais importante ter um site rápido e o NVMe é a solução perfeita para ter um site ultra-rápido. Um site lento leva a um aumento da taxa de desistência e redução do número de visitas, prejudicando o SEO.

Destacamos ainda, no Alojamento Web NVMe da Dominios.pt:

Discos Totalmente NVMe

Servidor de base de dados MySQL independente

Segurança Avançada com Imunify 360

Backup com 15 Pontos de Restauro

Pontos de Restauro Painel de controlo cPanel, o painel de referência do mercado

Tráfego Mensal Ilimitado

Oferta de Domínio por 1 ano (.online, .site, .space, .website ou .fun)

(.online, .site, .space, .website ou .fun) Certificado SSL Let’s Encrypt Gratuito

entre outras características

