Apple lançou a beta 3 do iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 e watchOS 8.6

A Apple lançou há algumas horas mais uma versão beta dos seus sistemas operativos iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 e watchOS 8.6. Estas versões, disponíveis para programadores, não trazem grandes novidades visíveis ao utilizador, são, sobretudo, ajustes de segurança e um ou outro ajuste geográfico.

Depois de há uma semana ter saído a beta 2, este é o resumo das novidades mais visíveis.

O que há de novo nesta nova versão?

O iOS 15.5 inclui pequenas mudanças. Contudo, foram percetíveis atualizações para a aplicação Carteira, Apple Cash, HomePod e App Store.

A nova versão iOS 15.5 beta 3 está disponível para programadores através de uma atualização OTA na app Definições. Os utilizadores developer.apple.com terão estas versões também disponíveis para download.

Estes são os detalhes sobre o que há de novo no iOS 15.5 até agora:

Alterações e recursos da beta 1 : Atualizações da app Carteira e novo recurso prático do HomePod iOS 15.5 inclui suporte para aplicações com compras externas2:

: Alterações e recursos da beta 2: Integração das entidades Bancomat e Bancontact no Apple Pay Renomeação prevista no iTunes Pass na app Carteira

Alterações e recursos da beta 3: O sistema agora bloqueará “Locais Sensíveis” para Memórias na aplicação Fotografias.



Para já não há nada de mais relevante sobre esta versão. Também nos restantes sistemas operativos não se notaram grandes avanços. Haverá certamente correções e afinações por forma a deixar o iOS 15.5 seguro e completo.

A Apple estará já a planear a chegara na versão beta do iOS 16 que será apresentado no evento WWDC em junho.

A Apple parece estar a alinhar o seu software dos vários dispositivos para uma estrutura de atualização consertada. Além dos sistemas operativos, a marca atualizou também o firmware dos AirTags para a versão 1A301. Já não o fazia desde há uns meses. Lançou também há dias uma atualização do firmware para as baterias MagSafe. Também atualizou agora o firmware do ecrã Studio Display.

Portanto, além do iPhone, iPad, Apple TV, HomePod, Apple Watch, também todos os outros dispositivos estão a ser atualizados com novas versões. Possivelmente vamos ver em breve para os AirPods.