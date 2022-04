Como é já uma tradição, a Apple continua a afinar os seus sistemas operativos até estes serem substituídos, e no caso de problemas de segurança, a empresa vai até mais longe na atualização do seu software. Assim, desde há algumas horas, a beta 2 do iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS Monterey 12.4, tvOS 15.5 e watchOS 8.6 foi disponibilizada ao programadores e participantes dos testes beta.

Nesta versão não há grandes novidades, apenas são percetíveis pequenos ajustes para certos mercados.

Beta 2: Atualizações dos sistemas operativos Apple

Nesta versão, não há novidades de monta. Foi encontrada informação no código que mostra que o Apple Pay em breve suportará as redes Bancomat e Bancontact. Portanto, para quem não conhece, Bancomat (uma empresa italiana) e Bancontact (da Bélgica) são redes interbancárias semelhantes a Mastercard e Visa. Neste momento, os cartões emitidos por estas redes não são compatíveis com o Apple Pay, mas parece que isso está prestes a mudar.

Os códigos internos do iOS 15.5 beta 2 revelam que a Apple trabalha com ambas as redes para tornar os seus cartões compatíveis com o Apple Pay, que é a plataforma de pagamentos digitais da Apple. Não está claro quando exatamente o suporte para estes cartões será anunciado ao público, mas assumimos que isso acontecerá nalgum momento após o lançamento do iOS 15.5.

No início foi revelado que a Apple também está a trabalhar para renomear o iTunes Pass como “Apple Account Card”. Este cartão será exibido na aplicação Carteira com o saldo no ID Apple do utilizador e poderá ser usado para compras na Apple Store e assinaturas de aplicações.

Se o seu iPad ou iPhone estiver eleito para receber estas betas de teste, então já poderá atualizar. Para fazer isso vá a Definições > Atualização de software e dê andamento ao processo.

Aqueles que têm acesso ao programa e querem testar no seu Mac, então podem ir a  > Preferências do Sistema > Atualização de Software para encontrar o macOS Monterey 12.4 beta 2.

A versão beta do tvOS também pode ser atualizada através dos seus respetivos mecanismos de atualização de software.

Se tem o seu Apple Watch também apto a receber, então poderá ir, no próprio relógio a Definições > Geral > Atualização de software.

É bastante comum que a Apple passe por uma variedade de versões beta antes de lançar uma versão finalizada para o público em geral, sugerindo que o lançamento do iOS 15.5, iPadOS 15.5 e macOS 12.4 estejam para breve.

A Apple provavelmente dedica mais a sua atenção no iOS 16, iPadOS 16 e macOS 13, que devem estrear como betas na conferência anual de programadores, a WWDC 2022 em 6 de junho.