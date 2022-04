Musk acredita que haverá um robô humanoide em todas as casas em 2050

Elon Musk habituou-nos a uma vertente visionária muito questionável, por prever acontecimentos que nos parecem, no mínimo, mirabolantes. O mais recente prende-se com a certeza de que, em 2050, haverá um robô humanoide em todas as casas.

Para o CEO da Tesla, isto poderá ser ainda maior do que o carro.

Numa entrevista recente partilhada pelo TED, Elon Musk contextualizou o que tem vindo a ser feito pela SpaceX, pela Neuralink e pela The Boring Company. Além disso, comentou também as opiniões que surgem relativamente à sua riqueza e ao seu comportamento nas redes sociais.

Durante a entrevista, Elon Musk falou acerca do desenvolvimento do Full Self-Driving da Tesla e mencionou os esforços da fabricante no setor da robótica. Na sequência do assunto, o multimilionário concordou que, em 2050, a maioria das casas terá um robô humanoide.

Contudo, ressalvou que a Inteligência Artificial (IA) continua a ser o principal obstáculo.

Demorei algum tempo a perceber que, para resolver a autocondução, era realmente necessário resolver a IA do mundo real. E no ponto em que se resolve a IA do mundo real para um carro, que é realmente um robô sobre quatro rodas, podemos então generalizar isso também para um robô sobre pernas.

Durante a entrevista, Elon Musk menciona que empresas como a Boston Dynamics têm demonstrado que é possível criar robôs convincentes e úteis. No entanto, sublinhou que a capacidade da IA ainda não lhes permite “navegar no mundo real e fazer coisas úteis sem serem explicitamente instruídos”.

As pessoas não têm ideia, isto vai ser maior do que o carro.

Conforme já havia explicado, o robô humanoide a ser desenvolvido pela Tesla terá como tarefas aquelas que ninguém quer fazer, bem como trabalhos perigosos e aborrecidos. Isto, inicialmente. Depois, a Tesla pretende torná-lo mais avançado, permitindo que desempenhe uma panóplia de tarefas que facilitarão a vida quotidiana das pessoas.

Relativamente ao preço do robô humanoide, Elon Musk referiu que, inicialmente, o custo será elevado. Depois, “veremos um crescimento rápido, ano após ano, da utilidade dos robôs humanoides, uma diminuição dos custos e um aumento da produção”.

Apesar de acreditar que estes robôs alimentados por IA farão parte do futuro, Elon Musk também considera que é importante haver uma entidade reguladora dessa tecnologia, por forma a garantir a segurança das pessoas que adquirem os equipamentos.

Assista à entrevista na íntegra: