Smartphones: vendas a nível global caem 11%. Samsung e Apple não são afetadas

As vendas mundiais de smartphones caíram 11% no primeiro trimestre do ano. As condições económicas desfavoráveis, nomeadamente o rebentar de uma guerra na Europa, explicam esta quebra.

Ainda assim, a Samsung liderou o mercado com uma participação de 24%, acima dos 19% no quarto trimestre de 2021, graças aos novos Galaxy S22. A Apple ficou em segundo lugar, com um sólido primeiro trimestre, graças à crescente procura pela sua série iPhone 13. Estas duas empresas foram as únicas que mostraram sinais positivos.

O novo relatório da Canalys em relação às vendas globais de smartphones já foi divulgado. Os resultados revelam que as vendas globais nos primeiros três meses do ano foram afetados por causa das condições económicas desfavoráveis.

Estes primeiros meses foram marcados pelo início da guerra na Europa, com palco na Ucrânia, pelos sucessivos bloqueios na China, ainda motivados pela COVID-19 e pela inflação a nível global.

Smartphones: Samsung e Apple somam e seguem!

Assim, a procura por smartphones, em relação ao período homólogo caiu 11%. Samsung, Apple e Xiaomi estão no pódio das marcas mais procuradas, sendo que a Xiaomi, ainda assim, teve uma procura inferior face ao período homólogo. Os analistas avançam também que este lugar da Xiaomi foi conquistado graças aos smartphones Redmi.

A Samsung com um sólido primeiro lugar teve um crescimento interessante de dois pontos percentuais. A Apple teve um crescimento de 3% face ao período homólogo. Tanto a Apple como a Samsung continuam com uma procura muito interessante aos seus topo de gama o que fortaleceu estas posições.

No top 5 ainda vem a OPPO em 4º lugar, lugar este conquistado também com o sucesso da OnePlus, uma vez que o resultado reflete a junção das duas marcas. A vivo vem em 5º lugar.

O relatório da Canalys deixa, no entanto, uma mensagem de esperança no final:

A boa notícia é que a dolorosa escassez de componentes pode melhorar mais cedo do que o esperado, o que certamente ajudará a aliviar as pressões de custo

Comprou algum smartphone nestes primeiros três meses do ano? Qual?