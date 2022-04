MSI consegue levar a memória DDR5 a alcançar 10004 MT/s em overclock

Volta e meia são divulgados resultados surpreendentes que os equipamentos tecnológicos conseguem alcançar. E o mais recente vem das mãos da MSI, onde a sua equipa de overclock conseguiu levar uma memória DDR5 a atingir 10004 MT/s.

Este feito é agora considerado como um incrível marco nestes equipamentos, e mostra bem o poder que as memórias DDR5 vão poder oferecer aos utilizadores.

MSI leva memória DDR5 a 10004 MT/s em overclock

Nesta terça-feira (26) a empresa taiwanesa MSI Gaming partilhou na sua conta oficial da rede social Twitter o feito conseguido pela sua equipa de overclock ao levar uma memória DDR5 a atingir incríveis 10004 MT/s (MegaTranfer por segundo).

O resultado foi conseguido através das memórias FURY Beast DDR5 da Kingston e de uma motherboard MSI MEG Z690 UNIFY-X. O sistema contou ainda com um processador Intel Core i9-12900KS, que foi limitado para operar com apenas 4 núcleos e 425 MHz. Por sua vez, a memória DDR5 estava a funcionar a 5001.8 MHz com um timing elevado (72-126-126-126-127-2), o que permitiu que fossem alcançados os 10004 MT/s.

Esta conquista mostra de que forma a tecnologia DDR5 vai mudar e trazer vantagens para as próximas máquinas. Os módulos destas novas memórias devem chegar ao mercado em breve, embora a preços superiores do que as atuais DDR4. Os chips ainda estão em desenvolvimento, e estima-se que ao longo dos próximos anos sejam lançados módulos de memória com até 12000 MT/s de fábrica.

Leia também: