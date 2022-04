Pazu Spotify Music Converter: conversor de stream áudio para MP3

O Pazu Spotify Music Converter é um software conversor das faixas online do serviço de stream áudio para MP3 e outros formatos. Podemos afirmar que o Spotify é uma verdadeira peça de entretenimento, mas nem tudo é perfeito.

Assim, entra este software em cena: funcionando tanto com contas gratuitas como premium, os utilizadores poderão fazer download de faixas de música, álbuns e listas de reprodução para escutar em qualquer altura, em qualquer lugar e sem qualquer ligação à Internet.

Pazu Spotify Music Converter: conversor de stream para MP3? O que é isso?

Então, se não for o melhor, o Pazu Spotify Music Converter estará certamente entre os melhores softwares enquanto conversor de músicas do Spotify diretamente para MP3, e outros formatos.

Logo, disponível tanto para utilizadores de Windows como de Mac, a grande vantagem desta app reside no facto de o utilizador poder usufruir da música em qualquer situação em que a Internet não seja possível de aceder, sempre e quando se trate de uso próprio por parte do utilizador.

Resumidamente, podemos apontar as principais vantagens oferecidas pelo software:

Não existe a necessidade de ter a aplicação do Spotify instalada no dispositivo onde se instala esta app,

Poderão ser descarregadas músicas e listas de reprodução, mesmo para quem possua uma conta gratuita.

A qualidade da música é descarregada como a original, incluindo ID3 e meta tags.

Principais características do Pazu Spotify Music Converter

De antemão, podemos apontar cerca de 5 pontos-chave que tornam este software tão poderoso quanto versátil.

Na verdade, qualquer utilizador irá sentir a flexibilidade de descarregar a partir do Spotify através de tantas formas. Sem dúvida, esta pode ser uma mais-valia para aqueles que nem sempre têm uma conexão à Internet disponível.

Desde já, listamos as 5 mais-valias:

Spotify web player incorporado

Antecipadamente, o software previu a possibilidade de um utilizador não ter o Spotify instalado no PC e, com isso, traz navegador web incorporado que inclui a função de leitor multimédia.

Obviamente, deixa de existir a necessidade de entrar numa conta Spotify já que podemos reproduzir diretamente a música Spotify no explorador web incorporado.

Download em alta qualidade

Primordialmente, as canções podem ser descarregadas e convertidas em WAV, MP3 ou FLAC com um bitrate de 320Kbps, isto é, as músicas mantêm a sua qualidade de áudio original.

Informação sobre metadados originais e etiquetas ID3

À primeira vista o Pazu Spotify Music Converter consegue manter todas as meta tags e as informações da tag ID3 após o download e conversão.

Então, esta possibilidade permitirá organizar e ordenar a música com base na meta tag e ID3. Incluídos detalhes como:

Detalhes sobre o álbum,

Título,

Artista,

Género,

Ano,

etc.,

Formatos de áudio comuns

Contudo, e apesar de todas as vantagens já enumeradas até ao momento, este conversor permite aos utilizadores descarregar e converter música para os formatos de áudio mais comuns disponíveis.

Nesse sentido, poderemos converter música do Spotify em M4A, MP3, WAV, FLAC, AAC, e muitos outros formatos de áudio.

Como funciona o Pazu Spotify Music Converter?

Obviamente que a marca não deixou nada por mãos alheias. No site do programador podemos encontrar três tutoriais, em jeito de guia, que nos mostram claramente como funcionar com o programa, muito completos:

Deixamos a ressalva para o facto de os guias se encontrarem no idioma inglês.

Conclusão

Anteriormente, os utilizadores só podiam ouvir o Spotify se tivessem uma conta Spotify e uma ligação à Internet. O Pazu Spotify Music Converter rasga o protocolo já que os utilizadores podem agora descarregar músicas do Spotify para ouvir em qualquer altura.

Não obstante, tornou-se fácil organizar música já que todas as músicas descarregadas conservam todas as meta tags e dados ID3, onde se inclui e até as obras de arte são mantidas intactas.

Contudo, deixamos o alerta para o facto de estas aplicações existirem e terem de ser usadas para uso próprio do utilizador proprietário da conta do serviço de streaming de áudio. Segundo os promotores da app, a utilização não deve incluir qualquer distribuição, modificação, apresentação, realização, publicação, licenciamento, criação de obras derivadas, oferta para venda ou outros sob pena da infração legalmente associada. Fora isso, é uma excelente opção.