Ubuntu 22.04 LTS: Como mudar as cores do sistema?

O novo Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish foi lançado recentemente. Além das várias novidades ao nível do software, esta nova versão destaca-se pelas melhorias de performance. Quem ainda não experimentou, aqui fica uma ajuda.

Hoje vamos ensinar como podem mudar as cores do novo Ubuntu.

Tal como referimos, o novo Ubuntu 22.04 vem com um conjunto vasto de melhorias, incluindo um novo alternador horizontal do espaço de trabalho e iniciador de apps, novas cores de destaque da interface do utilizador, suporte RDP e kernel Linux 5.15. Além disso, sendo esta uma versão LTS (long-term support), tem suporte para 5 anos.

Mudar as cores do Ubuntu 22.04 LTS

A cor roxa é uma das marcas do Ubuntu. No entanto, é possível mudar para uma cor que se goste mais. Para mudar as cores do Ubuntu deve começar por ir às Definições. Uma das formas mais rápidas, é carregar com o botão do lado esquerdo do rato sobre o ambiente de trabalho e escolher Mostrar Definições

Em seguida escolher a opção Aparência do lado esquerdo e depois escolher a cor que pretendem do lado direito. Podem ainda escolher se pretendem um estilo Claro ou Escuro.

É ainda possível escolher o tamanho dos ícones, posição, proceder a alterações ao nível da doca, etc.

E é isto! Em próximos tutoriais iremos continuar a explorar esta nova versão do Ubuntu. De relembrar que esta nova versão tem uma aparência menos pesada, com a disponibilização de novo conjunto de cores que tornam a navegação mais intuitiva. Estão também disponíveis um novo conjunto de wallpapers e um novo logótipo. A interface do utilizador do GNOME Shell também está mais simplificada nesta versão.

