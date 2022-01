Apple cresceu 25% no mercado europeu de smartphones em 2021

Depois de ter apresentado resultados recorde no ano de 2021, a Apple teve um crescimento de 25% no mercado europeu de smartphones. Segundo um relatório publicado hoje, a empresa de Cupertino superou significativamente o aumento geral de 8% com as vendas dos iPhones.

As vendas do smartphone da Apple na Europa nunca tinham atingido valores como os de 2021, segundo informou a Counterpoint Research.

Pandemia, seguida de escassez de componentes

A empresa de análise de mercado referiu no seu relatório publicado hoje que 2021 foi outro ano do tipo montanha-russa, principalmente ao nível da venda de smartphones na Europa. Os sinais iniciais promissores sugeriam que o mercado estava a se recuperar de um difícil 2020, durante o qual a pandemia da COVID-19 atingiu duramente a região, causando danos na oferta e procura de equipamentos.

No entanto, os impactos da COVID-19 continuaram em 2021. Além disso, e como se já não bastasse a pandemia, a Europa também sofreu com um desafio global, isto é, com a escassez de componentes. Assim, enquanto o mercado total de smartphones europeu conseguiu crescer 8% em 2021, esta foi apenas uma recuperação parcial.

É ótimo ver o mercado europeu de smartphones a crescer em 2021, mas isso conta apenas metade da história. Os impactos da COVID-19 resultaram numa queda anual de 14% nas vendas em 2020, o que significa que o mercado ainda está bem abaixo dos níveis pré-pandemia.

Disse Jan Stryjak, executivo da Counterpoint Research.

2021 foi um ano de competição entre marcas

A empresa de análise de mercado deixou igualmente a indicação que 2021 foi um ano muito interessante do ponto de vista da competição intensa entre marcas. A liderança do mercado europeu de smartphones mudou de mãos quatro vezes ao longo do ano, enquanto algumas marcas tiveram o seu melhor ano de vendas na Europa de todos os tempos.

Aproveitando a onda do lançamento do seu primeiro iPhone 5G, a Apple começou o ano em alta com uma participação de 34% no mercado. Em fevereiro, a Samsung lançou a sua série Galaxy S21 que, pelo menos inicialmente, vendeu bem, ajudando as vendas da Samsung a crescer 24% em relação a janeiro e levando-a ao primeiro lugar em fevereiro de 2021.

Depois, as paralisações de fábricas relacionadas à COVID-19 no Vietname, abriram as portas para que a Xiaomi se tornasse a número um na Europa pela primeira vez, em junho de 2021 (ajudada pelo bom crescimento na Rússia, Espanha e Itália).

Contudo, a liderança da Xiaomi durou pouco, pois a Samsung retomou o pódio em julho de 2021, após fortes vendas da sua série A. A empresa da Coreia do Sul então ampliou a sua liderança com o lançamento dos seus populares smartphones dobráveis ​​Galaxy Z, enquanto a Xiaomi foi duramente atingida pela escassez de componentes.

A Samsung continuou a liderar o mercado nos meses seguintes, apesar dos melhores esforços da Apple, cujo lançamento do iPhone 13 tropeçou em outubro de 2021. No entanto, com um final de ano tradicionalmente forte, a Apple finalmente conseguiu a liderança.

Estávamos em novembro de 2021 e a empresa de Tim Cook solidificava a sua posição de líder de inverno. Com isso, a Apple conseguiu atingir a sua maior participação na Europa em dezembro de 2021.

