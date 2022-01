COVID-19: Certificado digital passa a ter validade de nove meses

A partir desta terça-feira o certificado de vacinação passa a ter validade de nove meses. O Certificado Digital COVID-19 da União Europeia passa a ter esta validade oficial para viagens dentro do espaço comunitário.

Mas há mais novidades! O certificado digital passa também a incluir informação sobre doses de reforço da vacina.

O Certificado Digital COVID da UE é um documento digital que constitui prova de que uma pessoa:

foi vacinada contra a COVID-19, OU

recebeu um resultado negativo num teste, OU

recuperou da COVID-19

A partir de amanhã o certificado digital passa a ter mais validade e passa também a ter informação sobre as doses de reforço da vacina. Os Estados-membros devem aceitar certificados de vacinação por um período de 270 dias após a segunda vacina de duas doses ou de uma, no caso de dose única.

Atualmente essa informação pode ser consultada na secção Vacinas, também da app do SNS. A informação sobre os novos dados do certificado foi publicado pela Comissão Europeia, em comunicado:

A partir de amanhã [terça-feira, dia 1 de fevereiro] começam a aplicar-se as novas regras sobre um período padrão de aceitação de 270 dias para os Certificados Digitais COVID-19 da UE, na vertente da vacinação, utilizados para viagens dentro da UE

Em Portugal o Governo exige atualmente a apresentação de um teste negativo à COVID-19 (seja PCR ou de antigénio) para efeitos de viagens áreas dentro da UE. No entanto, de acordo com as recomendações de Bruxelas, será necessário rever as restrições.