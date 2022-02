O OnePlus Pro já foi apresentado na China, mas espera-se ainda mais novidades desta linha de smartphones. Os rumores apontam para que surja ainda o OnePlus 10 Ultra, quando a marca se focar no mercado global.

Este novo modelo tem sido alvo de especulação, em especial no que toca às suas especificações e às suas câmaras. Uma patente do ano passado poderá ter revelado tudo o que se queria saber, dando a conhecer como vai ser o design final deste smartphone.

Ao longo dos últimos meses, os rumores da existência de um novo smartphone da OnePlus tem ganhado força. Este será um equipamento com o cunho de um Ultra, ou seja o topo de gama da marca para o alinhamento da linha OnePlus 10.

As informações, apesar de não oficiais, têm vindo a público, tornando cada vez mais evidente a sua existência. Este será um concorrente direto do Galaxy S22 Ultra da Samsung, outro modelo que vamos ver chegar já no dia 9 deste mês.

OnePlus Technology did patent this Design in September 2021. This Phone looks a lot like the OnePlus 10 Pro, but the Camera Layout is different.

Claro que se espera que tenha um conjunto de câmaras acima do que é normal e isso tem sido um dos focos da procura de informação. Fala-se que pode ser similar ao que a Samsung vai apresentar, em especial no que toca à disposição destes elementos.

Assim, e como foi mostrado agora, uma patente de setembro do ano passado, poderá ter a forma final destas câmaras no OnePlus 10 Ultra. Esta mostra como a marca chinesa desenhou o alinhamento, com três câmaras, uma delas com lente periscópio e também um pequeno ecrã secundário.

Há ainda a presença de um ecrã que ocupa toda a área frontal, terminando numa forma 2D, arredondada e com uma moldura mínima, e com um punch-hole do lado esquerdo. Para além disso, e com base noutras informações reveladas, este será um smartphone que terá um SoC Snapdragon 8 Gen1.

Não há, por agora, qualquer informação sobre o OnePlus 10 Ultra e sobre a sua chegada ao mercado. Espera-se que surja na segunda metade de 2022 e que vá entrar diretamente no topo da oferta, como um smartphone exclusivo e com hardware de topo.