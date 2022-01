Como adicionar o certificado de vacinação à app Carteira no iOS

A Apple lançou, na semana passada, a versão iOS 15.4 beta 1 para programadores. Nessa versão a empresa adicionou vários novos recursos, principalmente dedicados a facilitar a vida dos utilizadores neste tempo ainda de pandemia. Falamos no Face ID que agora reconhece o rosto coberto com a máscara e da app Carteira que já recebe o certificado de vacinação.

O facto de ter este documento numa app nativa poderá ser interessante para facilitar o acesso. Hoje vamos mostrar como pode adicioná-lo.

Desde o início da pandemia, a Apple está ao lado das organizações de saúde, e de outras empresas do ramo tecnológico, por forma a facilitar o uso do smartphone para ajudar no combate à doença COVID-19.

Primeiro foi na disponibilização de tecnologia Notificação de exposição, para suportar serviços como o STAYAWAY COVID, depois atribuiu mais critérios de segurança para o Apple Watch ajudar o Face ID e mais recentemente aumentou a capacidade desse mesmo Face ID para reconhecer o utilizador mesmo estando com máscara.

No iOS 15.4, os utilizadores europeus, à semelhança do que já acontece nos EUA, vão poder adicionar certificados de vacinação COVID-19 na aplicação Carteira e Saúde. Contudo, atualmente ainda não estará a funcionar em todos os países da UE.

Em Portugal, já podemos adicionar, apesar de termos de fazer uma "manobra" para o conseguirmos.

Como adicionar à Carteira o certificado de vacinação.

1.º passo:

Abra a app SNS24 e vá à opção Certificado Digital COVID. Dentro, clique na opção Certificado de Vacinação.

2.º passo:

Com o certificado aberto, terá de o exportar para outros dispositivos. Eventualmente envie-o para outro smartphone ou para o seu computador.

Isto porque necessitará a seguir de ler o código QR com a câmara do iPhone que irá integrar este certificado na app Carteira (e também na app Saúde).

3.º passo:

Depois de ter o código QR noutro ecrã, use a app Câmara do seu iPhone, aponte o código QR e clique na opção Vacina contra a COVID-19, que lhe vai aparecer na câmara.

4.º passo:

Agora, como pode ver, o iOS sugere a colocação do certificado nas apps Carteira e Saúde. Clique então no botão Adicionar à Carteira e Saúde.

Se quiser saber mais sobre este serviço, poderá consultar a informação que a Apple disponibilizou.

5.º passo:

Feito isto, dentro das apps Carteira e Saúde irá ter informação sobre o seu certificado. Isso possibilita que com apenas dois toques pode ter acesso a este documento sempre que tiver de o mostrar.

A Apple colocou também informação mais detalhada sobre a vacina na sua app Saúde. Assim, se abrir a app irá ver dentro do grupo Registos de saúde a opção Imunizações.

Poderá aqui também confirmar algumas informações e ficará com este dado importante no seu historial de saúde compilado nesta app do iOS.

Mostrar o certificado no Apple Watch

Outro recurso que também ficou disponível foi a possibilidade de mostrar este certificado agora dentro da app Carteira, mas no Apple Watch. No fundo, funciona tal e qual como qualquer outro cartão que tenha nesta app.

Para o chamar, dá dois cliques no botão lateral do Apple Watch e poderá apresentar o cartão. Depois, em cima deste, dá um clique e vai ter ao código QR. Nada mais simples e escusa de estar a procurar no iPhone pelo certificado.