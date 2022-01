Spotify alertará os utilizadores caso os podcasts mencionem a COVID-19

O Spotify é o serviço de streaming de música mais utilizado no mundo inteiro. Contudo, a fase pela qual está a passar agora não será a sua mais famosa. Tendo em conta essa densidade de pessoas e da possível influência que representa, o Spotify passará a alertar os utilizadores quando os podcasts publicados na plataforma mencionem a COVID-19.

Esta novidade surge, uma vez que alguns artistas estão, agora, a remover os seus trabalhos da plataforma, no seguimento de uma polémica relacionada com desinformação.

O Spotify tem sido alvo de reações negativas devido à decisão de manter disponível o podcast "The Joe Rogan Experience", no qual foi partilhada desinformação acerca da COVID-19. O anfitrião Joe Rogan entrevistou, recentemente, Robert Malone, um especialista em doenças infeciosas. Além de ser uma referência para aqueles que se apresentam contra a vacinação, nos Estados Unidos da América, o médico foi já banido do Twitter.

Na sequência da decisão do Spotify, há artistas a removerem os seus trabalhos da plataforma, em jeito de demonstrar o seu desagrado. Caso disso foi, por exemplo, o guitarrista Nils Lofgren, membro da E Street Band de Bruce Springsteen e do Rock and Roll Hall of Fame.

Pessoas irresponsáveis estão a espalhar mentiras que estão a custar às pessoas as suas vidas. Sou solidária com Neil Young e com as comunidades científicas e médicas mundiais sobre esta questão.

Disse Joni Mitchell, que também já se juntou ao protesto começado pelo artista Neil Young.

Posto isto, o Spotify decidiu tomar medidas. No domingo, a plataforma de streaming de música anunciou que adicionará alertas, no caso de os podcasts fazerem qualquer menção à COVID-19, direcionando os utilizadores para sites com informação fidedigna de saúde pública.

Sabemos que temos um papel crítico a desempenhar no apoio à expressão dos criadores, equilibrando-a com a segurança dos nossos utilizadores. Nesse papel, é importante para mim que não assumamos uma posição de censura de conteúdos, ao mesmo tempo que nos certificamos de que existem regras em vigor e consequências para aqueles que as violam.

Explicou o CEO do Spotify Daniel Ek, numa publicação feita no website oficial da plataforma de streaming, acrescentando que o serviço aloja criadores com opiniões muito diferentes, incluindo algumas com as quais “discorda fortemente”.

