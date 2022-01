Com cada vez mais utilizadores premium, o mercado do streaming de música é uma área em crescimento acelerado e que desperta um interesse do Spotify, Apple, Amazon e até YouTube. Isso tem sido patente com o aparecimento de cada vez mais serviços nesta área.

Se neste mercado temos um serviço que domina de forma clara, a concorrência parece estar a crescer, mesmo que muito lentamente. O Spotify está longe de ver a sua posição ameaçada, tendo a concorrência da Apple, Amazon e YouTube muito longe, segundo os dados apresentados pela MIDia.

O Spotify domina o mercado do streaming

A informação agora apresentada pode parecer distante da realidade atual, mas mostra algo que todos sabemos ser verdade. Os dados referem-se ao segundo trimestre de 2021 e revelam o cenário do mercado do streaming de música.

O relatório da MIDia, mostra um mercado que está dominado pelo Spotify, que reclama para si 31% da sua quota. Este valor desceu dos 33% que o serviço tinha um ano antes e os 34% que tinha em 2019. Mesmo com este desacelerar, está ainda muito longe da sua concorrência.

Apple e Amazon muito longe do topo

A segunda posição está atribuída ao eterno segundo neste campo. Falamos da Apple e do seu serviço de música, que tinha em meados de 2021 uma quota de mercado de 15%. A diferença para o topo é de tal forma grande, que dificilmente poderá ser em breve uma ameaça para o Spotify.

Já a Amazon Music teve um comportamento completamente diferente de toda a concorrência. Este é o serviço que mais cresceu de 2020 para 2021. Saltando dos 13%, aumentou o número de utilizadores em 25%, mais que os 20% de crescimento que o Spotify teve.

YouTube Music cresceu mais que todos em 12 meses

No que toca a recordes de crescimento, quem dominou foi sem qualquer dúvida o YouTube Music. Está ainda longe do topo, com os seus 8%, mas conseguiu aumentar em 50% o seu número de utilizadores ao longo dos 12 meses anteriores aos deste relatório.

Fica assim claro o estado do mercado dos serviços de streaming de música. Estes dados surgem apenas agora dado o volume que esteve em análise, mas mostra que dificilmente o Spotify irá perder o domínio, mantendo a Apple, a Amazon e a Google longe de ser uma ameaça.