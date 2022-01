A Microsoft tem, com o Windows 11, mudado completamente a forma como os utilizadores usam o seu sistema. Este foca-se em melhorar a gestão de várias áreas e um delas é particularmente importante, tanto para os utilizadores como para a gigante do software.

Falamos da gestão das contas destes utilizadores, que agora têm uma novidade. Deixamos de ter de aceder à Internet e já podemos fazer grande parte desta gestão diretamente nas Definições do Windows 11.

Novidades não para de chegar a este novo sistema

Quem quer gerir a sua conta Microsoft só tinha até agora um destino. Falamos da página web da Microsoft onde, depois da autenticação, tudo é apresentado aos utilizadores, ainda que de uma forma que mistura serviços, funcionalidades e configurações.

Para evitar este cenário e facilitar o acesso, a Microsoft resolveu trazer uma novidade para o Windows 11. Falamos da possibilidade de gerir a conta Microsoft do utilizador diretamente deste serviço. Tudo está no local onde seria esperado, a famosa app Definições.

Uma novidade para a conta Microsoft

Esta novidade chegou de forma muito discreta e muito silenciosa, com a build 22000.466 do Windows 11. Esta, dedicada ainda aos Insiders e como tal está ainda em testes, preparando-se para crescer e tornar-se depois acessível a todos os utilizadores

Dentro das Definições do Windows 11, na área de Contas, encontramos agora a opção A sua conta Microsoft. Esta dá acesso direto a todas as subscrições do utilizador, que podem aqui ser geridas. É possível mudar o plano e até gerir as apps que estão acessíveis.

Gerir ainda mais nesta área do Windows 11

Por outro lado, e agora na opção Cópia de segurança do Windows, está presente a gestão das configurações do OneDrive. Também aqui podem tratar de todas as opções deste serviço, que está local e a sincronizar com a Cloud da Microsoft.

Esta novidade está, como dissemos, em testes na versão Insiders do Windows 11. Vai ser usada e avaliada para que depois seja disponibilizada de forma global numa atualização próxima deste sistema da Microsoft.