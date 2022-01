Estará a Tesla a preparar-se para lançar os seus produtos de áudio?

Apesar de fortemente associada aos carros elétricos, a Tesla conta com uma panóplia de produtos que vão além disso, focando-se na produção de energia limpa, por exemplo. Agora, a fabricante parece estar a preparar-se para dar cartas na área do áudio.

Esta informação é sugerida por um novo pedido de registo de marca feito pela Tesla.

À lista de carros elétricos que a Tesla comercializa juntam-se produtos associados à energia limpa, bem como outros menos convencionais, como o Cybersquad desenhado para os mais novos. Contudo, parece que a fabricante quer enveredar por um novo caminho: o do áudio.

De acordo com o que foi adiantado pela Electrek, a Tesla iniciou o processo de registo da marca numa nova categoria de produtos, há algumas semanas. Nos Estados Unidos da América, para que uma empresa possa comercializar outro tipo de produtos, além daqueles para os quais está autorizada, deverá registar a marca na categoria na qual se pretende inserir.

Os documentos apresentados pela Tesla referem que o registo da marca TESLATM destina-se às categorias de microfones, auscultadores, leitores de áudio digitais, dispositivos de transmissão de som, colunas, subwoofers, megafones, entre outros.

Portanto, poderá dizer-se que a Tesla está a preparar-se para enveredar no mundo do áudio, e, possivelmente, a desenvolver os seus próprios equipamentos. No entanto, embora seja normal que as empresas de tecnologia alarguem a sua marca para outras categorias, não é certo que lançarão produtos na categoria registada.

Ainda assim, mesmo que a Tesla esteja à espera de aprovação na categoria de equipamento de áudio, não é óbvio quais os produtos que irá comercializar.

Conforme sugeriu a Electrek, este pedido de registo da marca na categoria de áudio poderá significar que a Tesla está interessada em desenvolver um sistema de som próprio a ser implementado nos seus carros elétricos.

Todavia, para já, resta-nos esperar por eventuais anúncios de equipamento novo.

