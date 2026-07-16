Recorde do Windows 11: Microsoft trata 570 falhas em atualização de segurança

A Microsoft tratou 570 falhas de segurança do Windows 11. Este é um novo recorde histórico da empresa. Para detetar todas as vulnerabilidades, a Microsoft utiliza a IA. No entanto, o sistema tem muitas destas falhas a serem exploradas ativamente pelos hackers. Recomenda-se que todos instalem a atualização imediatamente.

570 falhas em atualização de segurança

A Microsoft lançou a atualização Patch Tuesday de julho de 2026 para computadores Windows. No entanto, esta atualização corrige um total de 570 vulnerabilidades. Isto representa muitas vezes mais do que no mês anterior, que já tinha trazido um registo com 198 vulnerabilidades corrigidas numa única atualização .

A explosão de vulnerabilidades descobertas pela Microsoft resulta da IA. A gigante de Redmond está a utilizar cada vez mais ferramentes de IA para identificar falhas no código do Windows 11 antes que possam ser exploradas. Como a Microsoft revelou, as suas equipas implementaram um sistema de deteção baseado em agentes MDASH que utilizam vários modelos de IA para identificar vulnerabilidades.

Esta abordagem permite à Microsoft reduzir significativamente o tempo entre a deteção de vulnerabilidades e o lançamento de correções. O risco de uma vulnerabilidade zero-day será explorado pelos criminosos antes que estes possam reagir. Das 570 vulnerabilidades corrigidas, 59 foram consideradas críticas pela Microsoft. Esta atualização corrige vulnerabilidades muito graves descritas como exploits de "zero-day".

Microsoft bate recorde do Windows 11

Uma vulnerabilidade grave reside na plataforma colaborativa Microsoft SharePoint Server. Explorada por hackers remotos, esta vulnerabilidade permite conceder privilégios de administrador ao sistema sem exigir um nome de utilizador ou password válidos.

Uma vulnerabilidade do BitLocker Por fim, existe uma terceira vulnerabilidade zero-day que depende do sistema de encriptação BitLocker do Windows. Uma falha foi divulgada antes da Microsoft lançar uma correção, mas não havia indícios de que estivesse a ser explorada ativamente por criminosos. Permite que um ataque físico seja realizado por um dispositivo que ignore a encriptação e aceda a dados protegidos pelo BitLocker.

Considerando a extensão das vulnerabilidades detectadas e corrigidas, recomenda-se que seja instalado o Patch Tuesday no PC o mais rapidamente possível. Por fim, após aceder às Definições do Windows, basta entrar no Windows Update e clicar em Verificar se há atualizações. Caso contrário, o Windows 11 irá parar e instalar as atualizações automaticamente. Tudo isto fará com que o PC seja reiniciado.