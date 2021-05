A batalha que a Epic Games iniciou contra a Apple e a Google quer mudar a forma como compramos apps e serviços nos smartphones. Depois de vários ataques de parte a parte, o processo deu entrada em tribunal e está já em julgamento.

Este é uma fonte única de informação sobre as empresas e a Apple agora revelou uma desconfiança curiosa. Segundo a gigante de Cupertino, a Microsoft poderá estar por trás de todo o processo da Epic Games.

Uma nova acusação forte da Apple em tribunal

Numa nova posição da Apple, a Microsoft está a ser arrastada para este processo, numa nova perspetiva. Segundo a criadora do iPhone, a gigante do software poderá estar a representar um papel muito importante, ainda que de forma encapotada.

A Apple pede agora que uma testemunha chave deste processo, seja removida, bem como o seu testemunho. Esta testemunha é Lori Wright, um executivo da Xbox, que agora é apresentado como não sendo uma verdadeira parte independente.

Epic estaria apenas a seguir ordens neste processo

A dar força a esta ideia, a gigante de Cupertino sustentou o seu pedido de remoção desta testemunha com uma acusação. Revelou neste pedido que provavelmente a Microsoft estará a gerir o processo e terá colocado a Apple a representá-la, de forma anónima.

Um observador razoável pode perguntar se a Epic serve como um cavalo de batalha para a Microsoft. A Microsoft protegeu-se de descobertas significativas neste litígio, não comparecendo como uma das partes ou enviando um representante corporativo para testemunhar.

Na base desta acusação está a ideia de que a Microsoft poderia querer atacar a sua concorrente, mas sem se expor diretamente. Teria negociado com a Epic esta posição, para mais tarde lhe dar força, já com os tribunais do lado da criadora do Fortnite e sem ter de revelar os seus segredos.

Microsoft já negou todas as acusações feitas

A Microsoft, entretanto, já se defendeu e refutou todas as acusações da sua concorrente, sobre ser a responsável por este processo e ter a Epic à sua frente. Refere que a Apple estará apenas a tentar desviar as atenções e a querer colocar dúvidas

A Apple está a tentar desviar as preocupações legítimas de muitas empresas da indústria sobre as políticas e práticas da App Store, incluindo a sua recusa em permitir streaming de jogos na App Store da Apple.

Há ainda muito que pode acontecer neste processo que coloca frente a frente a Apple e a Epic Games. Tim Cook terá sido o último representante da Apple a testemunhar e terá dado informações importantes. Restará no final à juíza Yvonne Gonzalez Rogers decidir quem tem razão e como irá/poderá a Apple ter de agir no futuro.