Mesmo com todas as suas grandes funcionalidades focadas no mercado chinês, a Xiaomi tem trazido para o mercado internacional muitas novidades importantes na Mi Band 6. Esta está já acessível a todos, como é normal.

Algo que os utilizadores desta smartband esperavam era que recebesse o idioma português. Essa novidade, que por norma demorava, está já acessível a quem instalou a mais recente atualização. Ter a Mi Band 6 em português de Portugal é simples e muito rápido.

A Mi Band 6 já está em português

Como sempre acontece, a smartband da Xiaomi é lançada no nosso mercado com o idioma Inglês e outros limitados. O nosso português por norma fica para mais tarde, tendo os utilizadores de aguardar algum tempo.

Este normalmente alargava-se a alguns meses, até que o firmware certo chegasse. Só dai em diante, e após a Xiaomi tratar da sua criação, passava a ser possível ter a smartband em português. Desta vez a Xiaomi foi mais rápida e a Mi Band 6 tem já disponível.

Simples de configurar o nosso idioma

A forma de ter a Mi Band 6 em português é simples e muito rápida. O primeiro passo é ter a smartband atualizada e depois aceder novamente à app Mi Fit. Aqui dentro, devem escolher a opção Perfil e depois a Mi Band 6.

Nas definições da smartband, deve escolher a opção Definições da pulseira. No topo desta nova lista de opções, vai encontrar a entrada Idioma, que deve abrir para aceder à lista de idiomas suportados.

Mais simples de usar a smartband da Xiaomi

Nesta lista, que até nem é muito longa, vai encontrar a opção que procura. Perto do início tem presente o Português de Portugal, que deve escolher para avançar. Este processo termina com o carregar no botão OK, que de imediato traz o nosso idioma para a Mi Band 6 da Xiaomi.

Nos testes realizados pelo Pplware, a versão do firmware que trouxe o nosso idioma foi a 1.0.1.32. Esta é uma atualização que deverá estar já disponível e até já instalada na smartband da Xiaomi. Com esta mudança, a Mi Band fica adaptada ao nosso país se ainda melhor de ser usada.