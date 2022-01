AirTags: Polícia afirma que involuntariamente a Apple criou um dispositivo de perseguição

A tecnologia às vezes é uma faca de dois gumes, e os AirTags da Apple são o exemplo perfeito nesse sentido. Conforme foi amplamente divulgado, o objetivo deste dispositivo era monitorizar os nossos objetos. Contudo, o AirTag acabou por se tornar no dispositivo de perseguição perfeito.

A Rede Encontrar é gigante e as capacidades desta etiqueta localizadora está a cativar utilizadores e a preocupar as autoridades.

AirTags da Apple: de como foi pensado e como é usado

A Apple criou um dispositivo que tinha como objetivo ser colocado junto dos nossos objetos para que, através da Rede Encontrar, pudéssemos usar iPhones de terceiros, com o radar, para descobrir os pertences perdidos ou roubados.

De forma muito bem pensada, estes AirTags hoje estão espalhados por todo o lado, para o bem e para o mal. Aliás, há já várias queixas nas autoridades por esse mundo fora de pessoas que são perseguidas através destes dispositivos.

Na maioria das vezes, os AirTags são instaladas em carros, atrás da matrícula, por exemplo, mas há também muitos casos onde esta etiqueta localizadora é colocada escondida dentro do veículo.

Depois, os criminosos vigiam a atividade do veículo recorrendo à tecnologia por trás do dispositivo.

Apple criou sistemas de alerta anti stalking

A empresa de Cupertino, no lançamento do AirTag, criou logo um sistema anti stalking. Mais tarde, reforçou este sistema ampliando-o para os dispositivos Android terem forma de detetar e anular estes localizadores ao serem usados para perseguirem pessoas.

Portanto, em teoria, os AirTags já vêm com uma forma de alertar as pessoas que podem ser localizadas, tanto no iPhone quanto no Android, mas nem todos conhecem esse sistema e não sabem como usá-lo.

Numa entrevista recente, a polícia de Dearborn explicou que o dispositivo da Apple tornou-se numa arma comum usada por criminosos, e é por isso que o público deve ser informado sobre como funciona efetivamente o produto da Apple.

O Sargento James Isaacs explicou que o número de pessoas que relatou ações de stalking disparou ultimamente e, na maioria das vezes, é um AirTag a ferramenta que está a ser usada para tudo.

Há muito tempo que as pessoas utilizam localizadores GPS para perseguir e assediar outras pessoas. A razão pela qual este se tornou cada vez mais evidente agora é, penso eu, devido ao custo, o custo é significativamente inferior ao de um localizador GPS tradicional que as pessoas obteriam. Portanto, a facilidade de acesso é muito maior.

Disse o sargento.

AirTags são colocados em qualquer lugar

Segundo o que foi comunicado pela polícia, estes dispositivos foram já detetados em quase todo o lado, incluindo atrás das matrículas, entre ou por baixo dos bancos, nas bolsas, e em pequenos pontos onde é impossível deteta-los.

A única coisa que podem fazer se o localizador for descoberto é contactar a Apple com o número de série e descobrir quem é o proprietário.

Portanto, não é impossível saber quem comprou e a quem pertence o dispositivo. A Apple tem esse controlo, apesar de ter vendido já milhões de AirTags.

Portanto, embora acabar com o sistema seja impossível, a polícia acredita que poderá ser mais eficaz a sensibilização do público. Assim, recomenda-se aos condutores que vigiem os seus iPhones e instalem a aplicação Android para serem alertados quando forem rastreados.

Segundo a polícia, se alguém acreditar que está em perigo, deve ligar imediatamente para o 112.

