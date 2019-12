TOP 10 – Melhores Truques e Dicas de 2019

Uma das áreas que exploramos no Pplware são os Truques e Dicas associados a diversos serviços, softwares, gadgets e muito mais que se envolva neste mundo da tecnologia. Muitos destes artigos surgem de dúvidas dos leitores e até mesmo do seu conhecimento, graças à comunidade de partilha que temos.

Em 2019, todos os dias abordámos uma temática diferente nesta categoria. O WhatsApp, Windows e Android foram sem dúvida os temas mais procurados e os que continuam a suscitar mais dúvidas e curiosidade. Estes foram os melhores truques e dicas de 2019.

No que toda à segurança e à proteção de dados, o WhatsApp está munido das ferramentas necessárias. Estas permitem garantir que ninguém lê as suas mensagens e que estas estão salvaguardadas remotamente.

Os backups são também um ponto importante do WhatsApp e por isso devem ser configurados. E como reagir se eliminar uma conversa sem querer e não tiver os backups prontos? Há uma forma de a salvar, sobretudo no Android.

Uma das muitas vantagens de serviços como o WhatsApp é a partilha de imagens, vídeos e outros elementos. Como estes nem sempre são de tamanhos aceitáveis para a Internet, o WhatsApp trata de os comprimir e alterar para ficarem aceitáveis.

Claro que nem todos os conteúdos podem ser tratados desta forma e, por isso, existe uma forma de contornar esta função. Veja como pode enviar fotografias no WhatsApp sem que percam a sua resolução original.

O Facebook Messenger é uma das aplicações mais populares para dispositivos móveis, sendo também um dos serviços de mensagens instantâneas mais utilizados da atualidade, mesmo através do seu computador, na versão Web.

2019 trouxe consigo o Dark Mode para o Facebook Messenger e este é um truque rápido que ainda pode usar.

O WhatsApp é encarado como uma das melhores plataformas de comunicação que continua a ganhar novos utilizadores todos os meses. Nem mesmo alguns problemas de segurança parecem afastar os utilizadores.

Para que possa tirar mais partido deste serviço de mensagens instantâneas compilámos alguns dos melhores truques e dicas para si.

Conhecer o seu computador é meio caminho andado para conseguir ir melhorando o seu desempenho. Trocar algum componente de hardware, substituir ou apagar software, são duas das ações que pode fazer nesse sentido.

Para perceber o comportamento do seu computador, existem então testes que podem ser utilizados para avaliar o desempenho. Hoje recomendamos 4 boas opções gratuitas.

A cada nova versão do Windows 10, a Microsoft consegue melhorá-lo e otimizar o seu desempenho. É isso que se espera deste sistema e de todos os que o desenvolvem ao longo dos últimos anos. Estas melhorias notam-se de forma discreta, mas, na verdade, estão presentes.

Claro que os utilizadores agradecem estas pequenas melhorias e procuram também eles ter uma máquina mais rápida e mais capaz. Para isso recorrem a dicas que transformam o seu Windows 10 para melhor. Hoje trazemos mais uma dessas dicas. Esta vai garantir que o Windows 10 arranca ainda mais depressa, sem prejuízo para o sistema.

A atualização de maio de 2019 do Windows 10 trouxe muitas novidades. A maioria é bem visível, mas algumas foram feitas pela Microsoft em áreas poucos acessíveis e com pouca visibilidade.

Na verdade estas acabam por ser até mais importantes e mais sensíveis para o Windows 10. O Menu Iniciar foi um dos visados e agora pode ser gerido de forma mais simples. No ambito dos truques e dicas, vejam como podem reiniciar o Menu Iniciar nesta nova versão do Windows 10.

Tal como previamente anunciado pela tecnológica norte-americana, os serviços Google Fotos e Google Drive deixaram de trabalhar em uníssono. Os motivos para tal prenderam-se sobretudo com a simplificação de ambos. Além de se evitar a redundância de certos aspetos e funções dos mesmos.

Felizmente existe ainda uma forma de guardar toda a galeria do Fotos no seu Google Drive.

Apesar de ser um sistema já maduro e com anos de mercado, há pormenores no Android que todos gostavam de corrigir. São pormenores que a Google insiste em manter, muitas vezes por razões óbvias e generalistas.

Uma dessas mudanças que todos fariam seria a possibilidade de ter o som mais elevado. Claro que neste sistema aberto isso pode ser contornado, de forma simples, rápida e muito intuitiva. Veja como o pode fazer.

O WhatsApp traz, de forma nativa, um conjunto elevado de funcionalidades e de ferramentas. Estas ajudam os utilizadores a tirar ainda mais deste serviço, tornando-o quase essencial no dia a dia.

Claro que há muitas que podem ser convertidas e usadas noutros contextos, alargando ainda mais as possibilidades. Uma delas é a possibilidade de esconder mensagens, usando uma das funcionalidades mais básicas do WhatsApp. Aprenda já como e use para se proteger.