Xiaomi abre 3000.ª Mi Store na Índia

A Índia parece ser o próximo grande mercado e aos poucos está também a tornar-se na futura fábrica do mundo. Assim, vemos por um lado as grandes marcas, como a Apple, Microsoft ou Samsung, a levar as suas fábricas para lá e outras, ou a Xiaomi, a expandir a sua frente de vendas. Nesse sentido, a empresa anunciou que abriu a sua 3000.ª loja Mi na Índia.

O mercado indiano parece estar mais forte, menos polémico e isso está a atrair empresas até da China.

Xiaomi ataca na Índia e abre a sua 3000.ª Mi Store

A chinesa Xiaomi anunciou hoje a abertura da sua 3000.ª Mi Store em Bulandshahr, Uttar Pradesh. As lojas Mi agora estão presentes em 850 cidades do país. Segundo relata a empresa da China, a primeira Mi Store foi aberta no dia 15 de agosto de 2018 em Bengaluru, criou um Guinness World Record ao abrir mais de 500 Mi Stores simultaneamente em novembro de 2018. Além disso, abriu a 2.000.ª loja a 12 de agosto de 2019 e, após um ano, atingiu a marca de 3.000 Mi Stores no país.

A empresa acrescenta que gerou com sucesso oportunidades de emprego para mais de 6.000 pessoas em toda a Índia. Este ano marca o 6.º aniversário da Mi Índia e a empresa publicou um vídeo onde eles falaram longamente sobre como otimizar, interromper e fazer crescer o ecossistema de revenda indiano.

Fabricar na China e vender na Índia?

Segundo as informações disponibilizadas pela empresa chinesa, a marca ataca o mercado de forma tentacular. Aliás, esta está já presente nos maiores aglomerados populacionais e tem feito um esforço para não deixar nenhuma área por cobrir.

Conforme foi referido, o número de lojas só por si é um feito, mas mais curioso é a velocidade com que a Xiaomi as abriu.

Estamos muito satisfeitos e honrados em receber suporte contínuo dos nossos fãs e parceiros Mi, o que nos permitiu lançar a nossa 3000.ª Mi Store e fortalecer a nossa posição como a maior rede de lojas da marca no país em tão curto espaço de tempo. Como marca, sempre trabalhámos para levar inovação para todos e fomentar o empreendedorismo. A nossa rede de lojas exclusivas tornou possível que milhares de indivíduos se tornassem empresários através da sua associação com Mi Índia. Estamos determinados a escalar alturas maiores junto com os nossos parceiros e fãs Mi.

Conforme referiu Muralikrishnan B, COO, Mi Índia.