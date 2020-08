O Google Maps está em constante desenvolvimento e uma das mais recentes novidades divulgadas foi a integração dos semáforos durante o percurso.

Agora, a novidade já está a chegar em massa aos utilizadores.

A condução conta cada vez mais com a tecnologia. Sejam os carros que conduzem quase sozinhos, sejam os mais básicos sistemas de navegação, o que é certo é que já são raros os casos de alguém que “coloca o pé na estrada” para um lugar novo, que não vá com o smartphone a servir de GPS ou que não recorra aos sistemas de navegação integrados nos carros.

O Google Maps é, sem dúvida alguma, um dos mais completos serviços de mapas, com navegação integrada. Além disso, são constantes as novidades que a Google vai desenvolvendo para o tornar ainda melhor.

Vermelho, amarelo ou verde: semáforos chegam ao Google Maps

Era certo que a funcionalidade estaria a ser testada já por um grupo restrito de utilizadores. No entanto, hoje parece que a Google alargou tal funcionalidade a um enorme número de utilizadores, segundo avança o Android Police.

No serviço, a Google passa a informar os locais onde existem semáforos. Há a expectativa que essa informação possa, eventualmente, vir a indicar o estado do semáforo. No entanto, para já apenas o símbolo é indicado.

Por cá, depois da última atualização, ainda não há a presença de nenhum semáforo nos trajetos apresentados, mas deverá chegar ser algo prestes a chegar.

A espera num semáforo, ou em estradas onde a sua presença é constante, poderá atrasar mais uma viagem, do que se for encontrada uma alternativa, pelo que esta funcionalidade poderá vir a ter um papel importante na escolha do trajeto.