Ativações de smartphones em dezembro caíram 20% face ao ano anterior

O ano todo ele foi diferente, complexo e com o mercado tecnológico numa montanha-russa. Contudo, o mês de dezembro é sempre uma altura com fortes tendências de compra. No entanto, as ativações de smartphones nos EUA caíram 20% face ao ano anterior.

Apesar de ser um número num dos maiores mercado dos mundo, esta tendência reflete-se em todo o planeta.

Mercado dos smartphones teve um mau ano em 2020

Segundo os números apresentados num relatório da Flurry Analytics, no geral, as ativações de smartphones em dezembro de 2020 caíram 20% em comparação com dezembro de 2019.

Claro que por trás desta queda estará subjacente a pandemia COVID-19, que aumentou o desemprego e, por conseguinte, diminuiu os gastos do consumidor. Além disso, este cenário impulsionou a maior parte das transações de vendas online.

As limitações nas reuniões familiares também podem ter prejudicado a oferta de presentes. Embora a adoção geral de smartphones tenha diminuído, um volume significativo de dispositivos ainda foi adotado.

O iPhone 11 foi o smartphone mais popular em dezembro, respondendo por 5,7% das ativações. O iPhone 12 Pro Max veio em segundo, seguido pelo iPhone 12 em terceiro. No total, os dispositivos da Apple ocuparam oito dos dez primeiros lugares.

O LG Stylo 6 veio em oitavo e o Samsung Galaxy A11 veio em décimo. Notavelmente, faltou entre os dez primeiros o iPhone 12 mini, que ficou na 25.ª posição.

No geral, a Apple conquistou 46% do mercado de smartphones dos Estados Unidos em dezembro, a Samsung ficou em segundo com 27% e a LG em terceiro com 9%.

Embora a Samsung tenha ficado em segundo lugar nos Estados Unidos, ainda é a maior fabricante de smartphones do mundo.